25 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்கு பின் ஈடேறிய கனவு - பலோன் டி'ஓர் விருதை வென்றார் ஹாரி கேன் - வெற்றி குறித்து பேசியது என்ன?

2026 பலோன் டி'ஓர் விருதை இங்கிலாந்து கால்பந்து வீரர் ஹாரி கேன் வென்றார்
கால்பந்தின் மிக உயரிய விருதாக பலோன் டி'ஓர் பார்க்கப்படுகிறது. வருடந்தோறும் சிறந்த வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு இவ்விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
அந்த வகையில் 2026 பலோன் டி'ஓர் விருது வழங்கும் விழா நேற்று லண்டனில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
இதில் ஆண்களுக்கான பலோன் டி'ஓர் விருதை இங்கிலாந்து கால்பந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி கேன் வென்றார். கடந்த 25 ஆண்டுகளில் இந்த விருதை வென்ற முதல் இங்கிலாந்து கால்பந்து வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார்.
இதற்கு முன்னர் 2001ல் இங்கிலாந்து வீரர் மைக்கேல் ஓவன் அவ்விருதை வென்றிருந்தார்.
இந்த விழாவில் ஆண்டின் சிறந்த ஆடவர் ஸ்ட்ரைக்கர் விருதும் ஹாரி கேனுக்கே வழங்கப்பட்டது.
இங்கிலாந்து தேசிய கால்பந்து அணியின் கேப்டனாகவும் ஜெர்மனியின் பேயர்ன் முனிச் கிளப் அணியின் நட்சத்திர வீரராகவும் 33 வயதான ஹாரி கேன் செயல்பட்டு வருகிறார்.
கடந்த சீசனில் பேயர்ன் முனிச் கிளப் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்காக விளையாடுகையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதற்காக அவருக்கு இவ்வாண்டு பலோன் டி'ஓர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2025-26 சீசனில் ஹாரி கேன், பேயர்ன் முனிச் கிளப் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்காக 65 போட்டிகளில் பங்கேற்று 73 கோல்களை அடித்ததுடன், எட்டு கோல்களுக்கு உதவியும் செய்தார்.
இதில் குறிப்பாக பேயர்ன் முனிச் அணிக்காக மட்டுமே 51 போட்டிகளில் 61 கோல்களை அவர் அடித்திருந்தார்.
பேயர்ன் முனிச் அணிக்காக கேன் புண்டெஸ்லிகா மற்றும் ஜெர்மன் கோப்பையை அவர் வென்று கொடுத்துள்ளார்.
மேலும் இங்கிலாந்து கேப்டனாக பிபா உலகக் கோப்பையில் 6 கோல்களை அடித்து, கேரி லினக்கரை முந்தி, உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்துக்காக அதிக கோல் அடித்தவர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.
வெற்றி குறித்து பேசிய கேன் "யாரும் பார்க்காதபோது செய்யப்படும் கடின உழைப்பு, ஏற்ற தாழ்வுகளை கடந்து செல்வது, சிரமங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது, உறுதி மற்றும் தன்னம்பிக்கையுடன், எதுவும் சாத்தியம்.
எனது பயணம் நேராக இருக்கவில்லை. நான் உடனடியாக உச்சத்தை அடைந்த ஒரு சிறுவன் அல்ல. நான் கடினமான காலங்களை கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. சிறந்தவனாக ஆவதற்கு நான் போராட வேண்டியிருந்தது. எனது பயணம் உங்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் என்று நம்புகிறேன்." என தெரிவித்தார்.
இவ்வாண்டு பலோன் டி'ஓர் விருது பட்டியலில் அவருக்கு அடுத்தபடியாக பிரான்சின் கைலியன் எம்பாப்பே இரண்டாம் இடம் பிடித்துளளார். ஸ்பெயினின் இளம் நட்சத்திர வீரர் லமின் யமால் மூன்றாம் இடம் பிடித்தார்.
மான்செஸ்டர் சிட்டி மற்றும் பார்சிலோனா அணிகளுக்காக விளையாடும் ஸ்பெயின் நடுக்கள வீரர் ரோட்ரி நான்காவது இடத்தையும், அர்ஜென்டினாவின் ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி ஐந்தாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.
முன்னதாக மெஸ்ஸி, பலோன் டி'ஓர் விருதை சாதனை அளவாக எட்டு முறை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மகளிர் பிரிவில், ஸ்பெயினின் அலெக்ஸியா புட்டெல்லாஸ் மூன்றாவது முறையாக பலோன் டி'ஓர் விருதை வென்று வரலாறு படைத்துள்ளார். பார்சிலோனா அணிக்காக இம்முறையும் அவர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதற்கு இவ்விருதை வென்றுள்ளார்.
இதற்கு முன்னர் அவர் 2021 மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியாக இந்த விருதை வென்றிருந்தார்.