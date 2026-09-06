60 ஆண்டுகளில் முதல்முறை: மோன்சாவில் இத்தாலியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் வென்ற முதல் இத்தாலிய வீரர் ஆனார் கிமி அன்டோனெல்லி

F1-இல் முன்னிலையில் உள்ள கிமி அன்டோனெல்லி, பின்தங்கிய நிலையில் இருந்து அபாரமாக முன்னேறி இத்தாலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் (GP) போட்டியில் வெற்றி பெற்றார்.
இத்தாலியின் மோன்சாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற கிராண்ட் பிரிக்ஸ் போட்டியில், கிமி அன்டோனெல்லி, ஃபார்முலா 1 வரலாற்றிலேயே மிக இளம் வயது சாம்பியன் ஆவதற்கான முக்கிய அடியை எடுத்து வைத்தார்.
தொடக்க வரிசையில் 19-ஆவது இடத்தில் இருந்து புறப்பட்ட போதிலும், அன்டோனெல்லி இத்தாலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் போட்டியில் சீறிப்பாய்ந்து வெற்றி பெற்றார். மெர்சிடிஸ் அணியை சேர்ந்த இவர், முன்னணி இடத்தைப் பிடிக்க 17 சுற்றுகளுக்கும் (laps) குறைவான நேரத்தையே எடுத்துக்கொண்டார்.
பந்தயத்தின் மீதமுள்ள நேரம் முழுவதும், தனது அணி வீரரும் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தனக்கு கடும் போட்டியாளராக இருப்பவருமான ஜார்ஜ் ரஸ்ஸலுடன் முன்னிலைக்கான கடும் போட்டியில் ஈடுபட்டார். பந்தயம் முடிய மூன்று சுற்றுகள் இருந்த நிலையில் ரஸ்ஸலை முந்தி சென்ற அன்டோனெல்லி, கடந்த 60 ஆண்டுகளில் மோன்சாவில் வெற்றி பெற்ற முதல் இத்தாலிய வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார்.
பந்தய தூரத்தை கடந்து வெற்றி பெற்ற பிறகு, அணி ரேடியோவில் பேசிய அன்டோனெல்லி, "கடவுளே, இது ஒரு கனவு போல இருக்கிறது. நம்பவே முடியவில்லை, நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை," என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நம்பவே முடியவில்லை. நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்; இன்று இந்த நிலையில் இருப்பேன் என்று நினைத்துக்கூட பார்க்கவில்லை, ஆனால் நாங்கள் அதை சாதித்துவிட்டோம். நான் உண்மையிலேயே மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்," என்று தெரிவித்தார்.
ஒரு கிராண்ட் பிரிக்ஸ் போட்டியில் மிகக் குறைந்த தொடக்க நிலையில் இருந்து வந்து வெற்றி பெற்றவர்களில் இது இரண்டாவது சிறந்த நிகழ்வாகும். இதற்கு முன், 1983-இல் லாங் பீச் போட்டியில் ஜான் வாட்சன் 22-ஆவது இடத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
"சிறந்த பந்தயம் இனிமேல்தான் வரவிருக்கிறது. ஆனால், இதுவரை நான் பங்கேற்ற பந்தயங்களிலேயே இது மிக சிறந்தவற்றில் ஒன்று என்றும், இதை நான் என்றென்றும் நினைவில் கொள்வேன் என்றும் உணர்கிறேன்," என்று 20 வயதான அன்டோனெல்லி கூறினார்; இவர் F1-இல் தனது இரண்டாவது சீசனில் போட்டியிடுகிறார்.