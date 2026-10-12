போர்ச்சுகல் அணியிலிருந்து நீக்கம்: கால்பந்து வரலாற்றில் நானே சிறந்தவன்- கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பெருமிதம்

போர்ச்சுகல் தொலைக்காட்சிக்கு அவர் வழங்கிய பிரத்யேகப் பேட்டியில், கால்பந்து வரலாற்றிலேயே தான்தான் மிகச்சிறந்த வீரர் என்று வெளிப்படையாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
கால்பந்து உலகை உலுக்கியுள்ள ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக, போர்ச்சுகல் தேசிய அணியின் கேப்டன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, அந்த அணியிலிருந்து தற்காலிகமாகச் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதற்கிடையே, போர்ச்சுகல் தொலைக்காட்சிக்கு அவர் வழங்கிய பிரத்யேகப் பேட்டியில், கால்பந்து வரலாற்றிலேயே தான்தான் மிகச்சிறந்த வீரர் என்று வெளிப்படையாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
போர்ச்சுகல் அணியின் புதிய பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜீசஸ் உடன் ஏற்பட்ட கடுமையான கருத்து வேறுபாடே இந்தச் சிக்கலுக்கு முக்கியக் காரணம். நார்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது, ரொனால்டோவை நீண்ட நேரம் வார்ம்-அப் செய்யச் சொல்லியும், பின்னர் அவரை களமிறக்காமல் ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், டென்மார்க் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் தன்னைத் தொடக்க லெவன் அணியில் சேர்க்கவில்லை என்பதை அறிந்த அவர், அணி முகாமை விட்டு அதிரடியாக வெளியேறினார். இந்த ஒழுங்கீனச் செயலைக் கண்டித்து, போர்ச்சுகல் கால்பந்து சம்மேளனம் அவர் மீது அவசர ஒழுங்கு நடவடிக்கையைத் தொடங்கியுள்ளதுடன், அவரை அணியிலிருந்து தற்காலிகமாகச் சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளது.
தனது சாதனைகள் குறித்துப் பேசிய ரொனால்டோ, தான் அடிக்கும் கோல்களும் தனது தற்போதைய ஃபார்மும் போதிய அளவில் மதிக்கப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "மக்கள் எனது வடிவத்தையும், நான் அடிக்கும் கோல்களையும் சரியாகப் புரிந்துகொள்வதில்லை. ஆனால், எண்களும் சாதனைகளும் எதைக் கூறுகின்றனவோ அதுவே உண்மை. கால்பந்து வரலாற்றில் என்னைவிடச் சிறந்தவர் யாருமில்லை; நானே வரலாற்றின் சிறந்த வீரர்" என்று ஆணித்தரமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக் கோப்பைத் தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றோடு போர்ச்சுகல் வெளியேறிய பிறகு, சர்வதேச கால்பந்திலிருந்து தான் முற்றிலுமாக ஓய்வுபெறத் திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் ரொனால்டோ வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதற்காக அவர் ஒரு விடைபெறும் கடிதத்தை கூடத் தயார் செய்திருந்தாராம். இருப்பினும், போர்ச்சுகல் கால்பந்து சம்மேளனத் தலைவர் பெட்ரோ ப்ரோன்கா, விமானப் பயணத்தின் போது அவரிடம் பேசி அந்த முடிவை மாற்றச் செய்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
முகாமை விட்டு வெளியேறியதற்காகத் தன் சக வீரர்களுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் ரொனால்டோ பகிரங்கமாக மன்னிப்புக் கோரியுள்ளார். அதேசமயம், பயிற்சியாளர் தனக்கு அளித்த வாக்கை மீறியதே தனது கோபத்திற்குக் காரணம் என்றும் அவர் நியாயப்படுத்தியுள்ளார். சஸ்பெண்ட் காலம் முடிவடைந்த பிறகும், போர்ச்சுகல் அணிக்காகத் தொடர்ந்து விளையாடத் தயாராக இருப்பதாக அவர் உறுதி அளித்துள்ளார். இதற்கிடையே, சவுதி அரேபியாவின் அல் நாசர் கிளப் அணிக்குத் திரும்பியுள்ள அவர், தனது வழக்கமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி கோல் அடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.