ஜெனீவாவில் நடைபெற்ற உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் 2-ஆவது ஆட்டத்தில், நடப்பு சாம்பியனான இந்தியாவின் டி குகேஷ் மற்றும் அவரது போட்டியாளரான உஸ்பெக்கை சேர்ந்த ஜவோகிர் சிண்டரோவ் ஆரம்பத்திலேயே ஆட்டத்தை சமன் செய்தனர். 20 நகர்வுகள் கொண்ட இந்த ஆட்டத்தில், இரு வீரர்களுமே தேவையற்ற அபாயங்களை எடுக்க விரும்பவில்லை.
வெள்ளை காய்களுடன் ஆடிய குகேஷ், லண்டன் சிஸ்டம் முறையில் ஆட்டத்தை தொடங்கினார். ஆரம்பகட்ட ஆட்டங்களில் இரு வீரர்களும் எச்சரிக்கையுடன் காய்களை நகர்த்தினர். சிண்டரோவ் தனது ராணியை ஏழாவது நகர்விலேயே நகர்த்தி, 10-ஆவது நகர்விற்குள் ராஜபக்கத்தில் கோட்டை கட்டி தனது கோட்டைகளை இணைத்தார்.
ஆரம்ப ஆட்டத்தில் கணிசமான நேரத்தை தற்காப்பில் செலவிட்ட குகேஷ், மீண்டும் தனது ஆட்ட நேரத்தை முன்கூட்டியே குறைத்துக்கொண்டார். அவரது நேரம் சுமார் 55 நிமிடங்களாக குறைந்த நிலையில், சிண்டரோவுக்கு சுமார் ஒரு மணி நேரம் 26 நிமிடங்கள் மீதமிருந்தன.
தனது முதல் நகர்வு அனுகூலத்தை பயன்படுத்தி, ஆட்டத்தில் ஆரம்பத்திலேயே முன்னிலை பெற இந்திய வீரர் குகேஷ் ஆர்வமாக தோன்றினார், ஆனால் அவரால் எந்த முன்னேற்றமும் காண முடியவில்லை.
தங்கள் முதல் இரண்டு ஆட்டங்களில் தலா ஒரு புள்ளியை பகிர்ந்து கொண்ட இவ்விரு வீரர்களும், நாளை (வியாழன் கிழமை) மீண்டும் ஆட்டத்தை தொடங்குவார்கள். இருவரும் இந்த தேக்கநிலையை உடைக்கவே முனைவார்கள்.