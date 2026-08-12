விளையாட்டு

ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸ்-ஐ மணந்தார் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ

திருமண மோதிரங்கள் அணிந்த தங்கள் கைகளின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துகொண்டனர்.
Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez
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கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மற்றும் ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸ் போர்ச்சுகலில் நடந்த ஒரு விழாவில் திருமணம் செய்துகொண்டு, தங்களின் நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட உறவை இறுதியாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர். போர்ச்சுகல் கால்பந்து சூப்பர் ஸ்டாரும் அவரது நீண்டகால காதலியும், தங்களின் திருமண மோதிரங்களின் ஒரு எளிய புகைப்படம் மூலம் மட்டுமே இந்தச் செய்தியை பகிர்ந்துகொண்டனர்.

போர்ச்சுக்கல் மற்றும் அல் நஸ்ர் அணியின் முன்கள வீரரான 41 வயதான ரொனால்டோவும், 32 வயதான ஸ்பெயின் மாடல் ரோட்ரிக்ஸும், ஆகஸ்ட் 11 அன்று காஸ்காய்ஸில் தங்களது ஐந்து பிள்ளைகள் முன்னிலையில் ஒரு விழாவில் திருமணம் செய்துகொண்டனர். பின்னர், இந்த தம்பதியினர் திருமண மோதிரங்கள் அணிந்த தங்கள் கைகளின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துகொண்டனர்.

முற்றுப்புள்ளி:

இருவரின் விரல்களிலும் மோதிரங்களைக் கண்ட பிறகு ரசிகர்கள் ஊகித்து வந்ததை அந்தப் பதிவு திறம்பட உறுதி செய்தது. இத்தாலிய கால்பந்து பத்திரிகையாளர் ஃபேப்ரிசியோ ரொமானோவும் இந்த திருமணத்தை உறுதிப்படுத்தினார். இதன் மூலம், அந்த தம்பதியினர் எப்போது திருமணம் செய்துகொள்வார்கள் என்பது குறித்த பல மாத கால நிச்சயமற்ற நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது.

சுவாரஸ்யமாக, அந்தத் தம்பதியரின் உண்மையான திருமணம், சற்று வேடிக்கையான ஒரு தவறான அறிவிப்புக்குப் பிறகே நடைபெற்றது.

எதிர்பார்க்கவில்லை:

ரோட்ரிக்ஸின் நெட்ஃபிளிக்ஸ் தொடரான ​​'ஐ ஆம் ஜார்ஜினா'வில், தங்களது உறவு இவ்வளவு தீவிரமாக மாறும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை என ரொனால்டோ ஒப்புக்கொண்டார்.

இது குறித்து பேசும் போது, "ஆரம்பத்தில் இது இவ்வளவு வலுவாக இருக்கும் என்றோ, நான் அவள் மீது காதல் கொள்வேன் என்றோ நினைக்கவில்லை. உண்மையைச் சொல்லப்போனால், நான் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆனால் சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு, அவள்தான் என் வாழ்க்கைத் துணை என்று உணர்ந்தேன்," என்று கூறினார்.

ரொனால்டோ - ரோட்ரிக்ஸ் தம்பதியினர், தங்களது திருமணத்திற்கு சரியாக ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு, ஆகஸ்ட் 11, 2025 அன்று தங்களது நிச்சயதார்த்தத்தை அறிவித்தனர். ரோட்ரிக்ஸ் தனது நிச்சயதார்த்த மோதிரத்தின் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து, "S, quiero. En esta y en todas mis vidas" என்று குறிப்பிட்டார்.

ரொனால்டோ மற்றும் ரோட்ரிக்ஸுக்கு அலானா மற்றும் பெல்லா என்ற மகள்கள் உள்ளனர். அதே நேரத்தில், அவர்கள் ரொனால்டோவின் மூத்த மகன் கிறிஸ்டியானோ ஜூனியர் மற்றும் இரட்டையர்களான ஈவா மரியா மற்றும் மேட்டியோ ஆகியோரையும் வளர்த்து வருகின்றனர்.

Cristiano Ronaldo
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
georgina Rodriguez
ஜார்ஜினா ரோட்ரிக்ஸ்
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