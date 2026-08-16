கிரிக்கெட்

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பை தக்கவைத்தது வங்கதேசம்

வங்கதேச அணி புள்ளிப்பட்டியலில் தொடர்ந்து 4-வது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
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ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வங்கதேச அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பை வங்கதேசம் தக்கவைத்தது.

டார்வின் டெஸ்ட்

வங்கதேச அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் டார்வினில் நடைபெற்றது. முதலில் ஆடிய ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்சில் 198 ரன்னில் ஆல் அவுட்டானது. அடுத்து ஆடிய வங்கதேசம் முதல் இன்னிங்சில் 426 ரன்கள் குவித்தது. இதன்மூலம் வங்கதேசம் 228 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.

வரலாற்று வெற்றி

தொடர்ந்து 2வது இன்னிங்ஸ் ஆடிய ஆஸ்திரேலியா 284 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதனால் 57 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களமிறங்கிய வங்கதேசம் ஒரு விக்கெட்டுக்கு 57 ரன்கள் எடுத்து 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அபார வெற்றி பெற்றதன் மூலம் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பை வங்கதேசம் தக்கவைத்தது.

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்

இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம் வங்கதேச அணியின் வெற்றி சதவீதம் 58.33 சதவீதத்தில் இருந்து 66.67 சதவீதமாக உயர்ந்தது. இதுவரை விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளுடன் 40 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ள வங்கதேச அணி பட்டியலில் தொடர்ந்து 4வது இடத்தில் நீடிக்கிறது.

சொந்த மண்ணில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்த ஆஸ்திரேலிய அணி 77.77 சதவீத புள்ளிகளுடன் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

தென் ஆப்பிரிக்கா 75 சதவீத புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்திலும், நியூசிலாந்து 72.22 சதவீதத்துடன் 3வது இடத்திலும் நீடிக்கின்றன.

இந்திய அணி தற்போது 9 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளுடன் 48.15 சதவீத புள்ளிகளைப் பெற்று 5வது இடத்தில் உள்ளது.

தற்போதைய நிலையில், வங்கதேச அணிக்கு சொந்த மண்ணில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்கள் உள்ளன. இதில் வெற்றி பெற்றால் வங்கதேச அணி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற வாய்ப்பு உள்ளது.

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