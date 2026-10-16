நாங்கள் விரும்பியபடி விளையாடவில்லை: த்ரில் வெற்றிக்கு பின் ஸ்மிருந்தி மந்தனா

ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் தங்கள் அணி விரும்பியபடி விளையாடவில்லை என இந்திய கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா தெரிவித்தார். இருப்பினும், ராய்ப்பூரில் 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பெற்ற வெற்றியுடன் தனது முழுநேர கேப்டன் பதவியை தொடங்கியதில் அவர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.
115 ரன்களை துரத்திய இந்தியா மகளிர் அணி, 19 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில், தீப்தி ஷர்மா (49) மற்றும் அறிமுக வீராங்கனை நிக்கி பிரசாத் (39 நாட் அவுட்) ஆகியோர் 82 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து, 26 பந்துகள் மீதமிருக்க வெற்றியை உறுதிசெய்து, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என முன்னிலை பெற்றது. இரண்டாவது டி20 போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதே மைதானத்தில் நடைபெறும்.
"செயல்முறை ரீதியாக, ஒரு அணியாக நாங்கள் விரும்பியபடி சரியாக விளையாடாமல் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் வெற்றி என்பது வெற்றிதான். பாராட்டுவதற்கு எங்களிடம் சில சிறப்பான ஆட்டக்காரர்கள் உள்ளனர்: நந்தினி ஷர்மா மிக சிறப்பாக பந்துவீசினார், நிக்கி பிரசாத் தனது அறிமுக போட்டியில் குறிப்பிடத்தக்க நிதானத்தை காட்டினார், மேலும் தீப்தி ஷர்மா, அவர் இதை மிக நீண்ட காலமாக செய்து வருகிறார்."
"அவர் இந்த விளையாட்டின் ஒரு உண்மையான ஜாம்பவான். இந்த வெற்றியை பெற்றதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறோம், ஆனால் ஒரு குழுவாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்களும், மேம்படுத்திக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களும் நிச்சயமாக ஏராளமாக உள்ளன," என்று போட்டி முடிந்த பிறகு ஸ்மிருதி மந்தனா கூறினார்.
கேப்டனாக முதலில் சரிசெய்ய விரும்பும் பிரச்சினைகள் குறித்துக் கேட்டபோது, அந்த உரையாடல்கள் ஏற்கெனவே உடை மாற்றும் அறையில் நடந்துவிட்டதாக ஸ்மிருதி மந்தனா கூறினார்.
"நான் உண்மையில் அந்த விவரங்களை ஏற்கெனவே உடை மாற்றும் அறையில் எடுத்துரைத்துவிட்டேன்! நாங்கள் செயல்பட தொடங்கியதும், உரிய நேரத்தில் மக்கள் நிச்சயமாக அதன் பலன்களை காண தொடங்குவார்கள்," என்று தெரிவித்தார்.