ஐபிஎல் 2026: கடைசி லீக் போட்டியில் அசத்தல் சாதனை படைத்த சூர்யவன்ஷி!

தேவ்தத் படிக்கல் வைத்திருந்த முந்தைய சாதனையை சூர்யவன்ஷி முறியடித்தார்.
ஐ.பி.எல். 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் நடந்த 69-ஆவது போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதின. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு முக்கியமான ஐ.பி.எல். 2026 போட்டியில், இந்திய பேட்டிங் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆரம்பத்திலேயே ஆட்டமிழந்த போதிலும் ஒரு மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

இந்தப் போட்டியில் ஆறு பந்துகளில் வெறும் நான்கு ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த சூர்யவன்ஷி, ஒரு இளம் வீரர் ஒரே டி20 தொடர் அல்லது போட்டியில் எடுத்த அதிகபட்ச ரன்கள் என்ற சாதனையை முறியடித்துள்ளார். இந்தப் போட்டிக்கு முன்பு 579 ரன்களுடன் இருந்த அவர், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான தனது இந்த சிறிய ஆட்டத்தின் மூலம் இந்த சீசனில் தனது மொத்த ரன்களை 583 ஆக உயர்த்தினார்.

இதன் மூலம், 2019/20 சையத் முஷ்தாக் அலி கோப்பை தொடரின் போது கர்நாடகா அணிக்காக 580 ரன்கள் குவித்த தேவ்தத் படிக்கல் வைத்திருந்த முந்தைய சாதனையை சூர்யவன்ஷி முறியடித்தார்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பிளேஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ள நிலையில் வருகிற மே 27-ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் எலிமினேட்டர் போட்டியில் ஐதராபாத் அணியை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. அந்த வகையில், வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனது எண்ணிக்கையை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது.

