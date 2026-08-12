டி.என்.பி.எல்.: திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மதுரை அணி அபார வெற்றி

10-ஆவது டி.என்.பி.எல். டி20 கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 4-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முறை தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் எம்.பி.ஆர். கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தத் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 15-ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் மதுரை பேந்தர்ஸ் மற்றும் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணி பந்துவீச்சு தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து, மதுரை பேந்தர்ஸ் முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
மதுரை அணிக்கு தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ராம் அரவிந்த் 15 பந்துகளில் 40 ரன்களை (3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்சர்கள்) குவித்தார். இவருடன் களமிறங்கிய சத்தார்த் மகாதேவன் 17 பந்துகளில் 22 ரன்களை (3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்சர்) எடுத்தார். என்.எஸ். சதுர்வேத் 31 பந்துகளில் 42 ரன்களை (3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்சர்) அடித்தார்.
அடுத்து களமிறங்கியவர்களில் அத்திக் உர் ரஹ்மான் 19 பந்துகளில் 26 ரன்களை அடித்தார். பி சரவணன் 11 பந்துகளில் 12 ரன்கள் (1 சிக்சர்), குர்ஜப்நீத் சிங் 6 பந்துகளில் 13 ரன்கள் (1 பவுண்டரி, 1 சிக்சர்) அடித்தார். 18 ஓவர்கள் முடிவில் மதுரை பேந்தர்ஸ் அணி 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 171 ரன்களை குவித்தது.
திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் சார்பில் சந்தீப் வாரியர் மற்றும் விஜு அருள் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும், புவனேஸ்வரன் 1 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
சற்றே கடின இலக்கை துரத்திய திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணிக்கு ஓரளவு நல்ல தொடக்கம் கிடைத்தது. துவக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய சிவம் சிங் 26 பந்துகளில் 40 ரன்களையும் (4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்கள்), வி.கே. வினீத் 19 பந்துகளில் 28 ரன்களையும் (4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்சர்) எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தனர்.
பின்னர் களமிறங்கியவர்களில் விமல் குமார் மற்றும் மோகித் மிட்டன் தலா 17 ரன்களும், ஹூனி சைனி 20 ரன்களும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். போட்டியின் முடிவில் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 150 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
இதனால், மதுரை பேந்தர்ஸ் அணி 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் சார்பில் சிறப்பாக பந்துவீசிய ரோஹன் பத்ரா 2 விக்கெட்டுகளையும், குர்ஜப்நீத் சிங், சரவணன், கணேஷன் பெரியசாமி மற்றும் ராஜலிங்கம் தலா ஒரு விக்கெட் கைப்பற்றினர்.