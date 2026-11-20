வங்கதேசத்துக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் டெம்பா பவுமா காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா, வங்கதேசம் அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடந்தது. இதில் தென் ஆப்பிரிக்க அணி 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.
இப்போட்டியின் போது பேட்டிங் செய்த டெம்பா பவுமாவுக்கு வலது காலின் கெண்டைக்கால் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் ஆட்டத்தின் இடையே காயம் காரணமாக வெளியேறினார். அதன்பின் மீண்டும் களமிறங்கி 68 ரன் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இந்நிலையில், மருத்துவப் பரிசோதனையில் காயம் உறுதி செய்யப்பட்டதால் வரும் 23-ம் தேதி செஞ்சூரியனில் தொடங்கும் 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் டெம்பா பவுமா விளையாட மாட்டார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பவுமாவுக்குப் பதிலாக எய்டன் மார்க்ரம் தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் கேப்டனாக செயல்பட வாய்ப்புள்ளது. அணியின் ஆடும் லெவனில் டோனி டி சோர்சி இடம்பிடிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்துப் பேசிய பவுமா, தொடர்ந்து காயமடைவது ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும், மருத்துவக் குழு கண்காணிப்பில் சிகிச்சை மற்றும் மறுவாழ்வு பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு விரைவில் களத்திற்குத் திரும்புவேன் என தெரிவித்தார்.