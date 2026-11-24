இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் பந்து சேதப்படுத்திய சர்ச்சையில் முக்கிய நபராக இருந்த ஆஸ்திரேலிய பேட்டர் கேமரூன் பான்கிராஃப்ட் ஆகியோர், டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி அன்று கோவாவில் நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் ஏலத்தில் பங்கேற்க பதிவு செய்துள்ள குறிப்பிடத்தக்க வெளிநாட்டு வீரர்களில் அடங்குவர்.
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பென் ஸ்டோக்ஸ், கடைசியாக 2023 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடினார். அவர் இதற்கு முன்பு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் தற்போது செயல்பாட்டில் இல்லாத ரைசிங் புனே சூப்பர் ஜெயண்ட் அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளார்.
35 வயதான ஸ்டோக்ஸ், இந்த மினி ஏலத்திற்கு கூடுதல் ஈர்ப்பைச் சேர்ப்பார் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அவர் 2 கோடி ரூபாய் அடிப்படை விலையில் ஏலத்திற்கு பதிவு செய்துள்ளார்.
2018-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பந்து சேதப்படுத்திய சர்ச்சையில் தனது பங்களிப்பு குறித்து சமீபத்தில் விளக்கம் அளித்து, பேட் கம்மின்ஸின் கருத்துகளுக்கு பதிலளித்த பான்கிராஃப்ட், 75 லட்சம் ரூபாய் அடிப்படை விலையில் ஏலத்தில் பங்கேற்கிறார். 34 வயதான அவர் இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடியதில்லை, ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவின் பிக் பேஷ் லீக் தொடரில் தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார்.
இதேபோல் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்காட் போலண்டும் ஏலத்தில் பங்கேற்கிறார், ஆனால் அவர் இந்த தொடரின் பெரும்பகுதிக்கு கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என்று கருதப்படுகிறது.
வங்கதேசத்தில் இருந்து 11 வீரர்கள் ஏலத்திற்கு பதிவு செய்துள்ளனர், ஆனால் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான் இதில் இடம்பெறவில்லை. கடந்த ஆண்டு பி.சி.சி.ஐ.-யின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முஸ்தபிசுர் ரஹ்மானை விடுவித்தது. இந்த நிகழ்வு, இந்தியாவில் நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பையில் இருந்து வங்கதேசம் விலகுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்தது.
ஹசன் மஹ்மூத், பர்வேஸ் ஹொசைன் எமோன், ரிபன் மொண்டோல், ரிஷாத் ஹொசைன், சைஃப் ஹசன், ஷாக் மஹேதி ஹசன், ஷமீம் ஹொசைன், ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம், தன்சிம் ஹசன் சகிப், தவ்ஹித் ஹிரிடோய் மற்றும் முகமது ரூபெல்.
இணைப்பு நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்களில், ஜப்பானை சேர்ந்த பெஞ்சமின் இடோ டேவிஸும் கோவாவில் நடைபெறவுள்ள ஏலத்தில் இடம்பெறலாம். இவரது அடிப்படை விலை 30 லட்சம் ரூபாய் ஆகும். ஏல பட்டியலில் மொத்தம் 1,220 வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்; இதில் 939 இந்திய வீரர்களும், 281 வெளிநாட்டு வீரர்களும் உள்ளனர்.
மொத்தம் 66 இடங்கள் மட்டுமே காலியாக உள்ளன, அதில் 25 இடங்கள் வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கானவை. ஏலத்திற்கு முன்பாக இந்த பட்டியல் கணிசமாக குறைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போதைய பட்டியலில் சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியவர்கள் 184 பேரும், சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடாதவர்கள் (uncapped) 994 பேரும், அசோசியேட் நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் 42 பேரும் உள்ளனர்.
10 அணிகளால் மொத்தம் 184 வீரர்கள் தக்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிய இந்திய வீரர்களின் பட்டியலில் ஆகாஷ் தீப், அவேஷ் கான், தீபக் சாஹர், தீபக் ஹூடா, ஜெய்தேவ் உனட்கட், கருண் நாயர், குல்தீப் சென், மயங்க் அகர்வால், உமேஷ் யாதவ், உம்ரான் மாலிக், சாரான்ஷ் ஜெயின், சிவம் மாவி, துஷார் தேஷ்பாண்டே மற்றும் ராகுல் திரிபாதி ஆகியோர் உள்ளனர்.