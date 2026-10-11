3-வது டி20 போட்டி: வெற்றிக்கு பந்துவீச்சாளர்களின் தன்னம்பிக்கையே காரணம்: கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர்

மூன்றாவது டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதற்கு, பந்துவீச்சாளர்களின் தன்னம்பிக்கையும் தெளிவான சிந்தனையுமே முக்கிய காரணம் என்று இந்திய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் தெரிவித்தார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
"இது மிகவும் சிறப்பாக அமைந்தது; ஏனெனில் பந்துவீச்சாளர்கள் தாங்கள் என்ன செய்ய விரும்பினோம் என்பதில் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடன் இருந்தனர். அவர்களிடம் தெளிவு நன்றாகவே தெரிந்தது. பந்துவீச்சை செயல்படுத்துவதில் அவர்கள் உறுதியாக இருந்தனர்.
நான் அவர்களிடம் பந்தை ஒப்படைத்தபோது, ஒவ்வொரு பந்துவீச்சாளரும் சவாலை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருந்தனர்; ஒரு கேப்டனாக இதைத்தான் நாம் எதிர்பார்ப்போம்," என்று ஆட்டத்திற்குப் பிந்தைய பரிசளிப்பு விழாவில் அய்யர் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா (30 பந்துகளில் 69 ரன்கள்) மற்றும் இஷான் கிஷன் (18 பந்துகளில் 37 ரன்கள்) ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தையும் பாராட்டினார்.
"உண்மையைச் சொல்லப்போனால், அது ஒரு அற்புதமான தொடக்கம். பவர்-பிளே ஓவர்களில் அபிஷேக் தனது வழக்கமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார், அதன்பின் கிஷன் களமிறங்கினார். கடந்த சில மாதங்களாக அவர் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். இறுதியில் பிரின்ஸ் (யாதவ்) ஆடிய அதிரடி ஆட்டமும் முக்கியமானது; அந்த ரன்கள் மிகவும் அவசியமானதாக இருந்தன.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை ஒருபோதும் சாதாரணமாக எடைபோட முடியாது. எனவே, நாங்கள் எந்த நிலையிலும் அலட்சியமாக இருந்துவிடக் கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தோம். இங்குள்ள மைதானங்கள் அதிக ரன்கள் குவிக்கக்கூடியவை என்றாலும், எங்கள் செயல்முறைகள் மற்றும் வழக்கமான நடைமுறைகளை கடைப்பிடிப்பதும், தொடர்ந்து ஆக்ரோஷமாக விளையாடுவதும் முக்கியம்," என்று அய்யர் கூறினார்.
முதலில் பந்துவீசத் தீர்மானித்த பிறகு, பந்துவீச்சில் இன்னும் துல்லியமாக செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் கூறினார்.
"பல விஷயங்களை சுட்டிக்காட்டலாம். ஆனால் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் வெற்றி-தோல்விக்கான இடைவெளி மிகச் சிறியதாகவே இருக்கும். வெற்றி பெற்ற அணியாக, ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றிய முக்கிய தருணங்களை நாம் அடையாளம் காணலாம். ஒருவேளை பந்துவீச்சில் நாங்கள் இன்னும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டிருக்கலாம்; சில பந்துகளை பவுண்டரிகளாக விட்டுக்கொடுத்துவிட்டோம்," என்றார்.