ரஞ்சி கோப்பை தொடர்: ஐதராபாத் கேப்டனாக களமிறங்கும் முகமது சிராஜ்

ரஞ்சி கோப்பை சீசனின் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் ஐதராபாத் அணியை இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் வழிநடத்துவார் என்றும், அவருக்கு துணையாக சி.வி. மிலிந்த் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் ஐதராபாத் கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்தது.
இந்த அணியில் அனுபவம் வாய்ந்த பேட்ஸ்மேன்களான தன்மய் அகர்வால், ராகுல் சிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்கள் ராகுல் ரதேஷ், சாய் பிரக்னய் ரெட்டி ஆகியோரும் இடம்பெற்றுள்ளனர். 15 பேர் கொண்ட இந்த அணியில் தனய் தியாகராஜன், அனிகத் ரெட்டி மற்றும் அஜய் தேவ் கௌட் ஆகியோரும் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
நியூ சண்டிகரில் அக்டோபர் 3-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடையவுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் முகமது சிராஜ் இடம்பெற்றுள்ளார்.
திரிபுரா அணிக்கு எதிரான ஐதராபாத் அணியின் முதல் ரஞ்சிக் கோப்பை போட்டி அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது; இதற்கான மைதானம் இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. அதனை தொடர்ந்து, அக்டோபர் 18-ஆம் தேதி முதல் விஜயநகரத்தில் ஆந்திர அணியுடன் அவர்கள் மோதுவார்கள்.
இந்தியாவின் நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம் அக்டோபர் 22-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது; இத்தொடர் டி20 போட்டிகளுடன் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டி வடிவில் சிராஜ் கடைசியாக பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்திய அணிக்காக விளையாடியிருந்தார்.
முகமது சிராஜ் (கேப்டன்), சி.வி. மிலிந்த் (துணை கேப்டன்), தன்மய் அகர்வால், எம். அபிரத் ரெட்டி, ராகுல் சிங், கே. ஹிமா தேஜா, ராகுல் ரதேஷ் (விக்கெட் கீப்பர்), சாய் பிரக்னய் ரெட்டி (விக்கெட் கீப்பர்), வருண் கௌட், தனய் தியாகராஜன், அனிகத் ரெட்டி, ரக்ஷன் ரெட்டி, அஜய் தேவ் கௌட், ருத்திக் யாதவ் மெண்டே, சாய் விகாஸ் ரெட்டி
மாற்று வீரர்கள்: பாவேஷ் சேத் (விக்கெட் கீப்பர்), எச்.கே. சிம்ஹா, டி. ரவி தேஜா, ஷௌனக் குல்கர்னி, முதாசர் ஹுசைன், கார்த்திகேய காக், ஏ. ப்ருத்வி ரெட்டி.