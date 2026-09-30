கிரிக்கெட்

400 ரன்களைத் துரத்துவது எளிதல்ல என்பதால் சற்று அழுத்தம் இருந்தது: சுப்மன் கில்

அதன்பிறகு அழுத்தம் எங்கள் மீது இல்லை, அது அவர்கள் மீதுதான் இருந்தது.
Shubman Gill
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வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் 400-க்கும் மேற்பட்ட ரன்கள் கொண்ட இலக்கை நோக்கி விளையாடியபோது இந்தியாவுக்கு ஆரம்பத்தில் சற்று அழுத்தம் இருந்ததை சுப்மன் கில் ஒப்புக்கொண்டார்; ஆனால், இன்னிங்ஸின் பாதியில் சுமார் 240 ரன்களை எட்டியதும் அந்த கவலைகள் நீங்கின.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 405 ரன்களை குவித்தது. ஆனால், இந்தியா வெறும் 43.3 ஓவர்களில் 2 விக்கெட் இழப்புக்கு 406 ரன்களை எடுத்து அந்த இலக்கை எட்டியது.

400 ரன்களை துரத்துவது எளிதல்ல:

"சிறப்பான ஆட்டம். ஆட்டத்தின் இடைவேளையில், 400 ரன்கள் இலக்காக இருந்தபோது சற்று அழுத்தம் இருந்தது. ஆடுகளம் அல்லது மைதானம் எதுவாக இருந்தாலும், 400 ரன்களை துரத்துவது எளிதல்ல. அந்த ஆட்டத்திறன் குறித்து நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன், மேலும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்ததில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்," என்று ஆட்டத்திற்கு பிந்தைய நிகழ்வில் சுப்மன் கில் கூறினார்.

"ஆரம்பத்தில் 'பவர் பிளே' கட்டத்தில் விக்கெட்டுகளை இழக்காமல் 75-80 ரன்களை எடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று இலக்கு வைத்திருந்தோம். பந்து சற்று பழையதானதும் பேட்டிங் செய்வதற்கு ஏற்றதாக மாறும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும்.

25-ஆவது ஓவர் வாக்கில் நாங்கள் 200-210 ரன்களை எடுத்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று நினைத்தேன், ஆனால் நாங்கள் 230-240 ரன்களை எடுத்திருந்தோம். அதன்பிறகு அழுத்தம் எங்கள் மீது இல்லை, அது அவர்கள் மீதுதான் இருந்தது," என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

நாங்கள் சிறப்பாக பந்துவீசவில்லை:

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் இன்னிங்ஸின் ஆரம்பத்தில் பந்துவீச்சாளர்கள் அதிக ரன்களை விட்டு கொடுத்தாலும், ஆட்டத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் நிலைமையை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தியதாக கில் குறிப்பிட்டார்.

"முதல் போட்டியைப் போலவே, ஆரம்பக்கட்ட 'பவர் பிளே' ஓவர்களில் நாங்கள் சிறப்பாக பந்துவீசவில்லை என்று தோன்றியது. அவர்கள் மிகவும் சுதந்திரமாகவும் சிறப்பாகவும் பேட்டிங் செய்தனர்.

"ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் 420-430 ரன்கள் வரை கூட எடுக்கக்கூடும் என்று தோன்றியது; எனவே, இறுதிக்கட்டத்தில் ஆட்டத்தை கொண்டு வந்து 20-30 ரன்கள் வரை குறைவாக எடுக்க வைத்தது ஒரு கூடுதல் சாதகமாக அமைந்தது," என்று அவர் கூறினார்.

சுப்மன் கில்
Shubman Gill
இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடர்
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