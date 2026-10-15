ஐசிசி டி20 தரவரிசை: டாப் 5 பட்டியலில் நுழைந்த ஷ்ரேயஸ் அய்யர்

ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் இந்தியாவின் டி20 கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் அய்யர் சட்டென 3 இடம் முன்னேறி, டாப் 5 பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளார்.
சர்வதேச டி20 போட்டியில் சிறந்து விளங்கும் வீரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை ஐ.சி.சி. துபாயில் வெளியிட்டது.
4வது இடம்பிடித்த அய்யர்
இந்நிலையில், டி20 தரவரிசையில் 3 இடங்கள் முன்னேறிய ஷ்ரேயஸ் அய்யர், தரவரிசைப் பட்டியலில் 4-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதுதான் அவரது அதிகபட்ச டி20 தரவரிசை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சமீபத்தில் நடந்த வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. முதலில் ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் 19.1 ஓவரில் 171 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டானது. தொடர்ந்து ஆடிய இந்தியா 14.4 ஓவரில் வெற்றிக்கான இலக்கை எட்டியது.
ஷ்ரேயஸ் அய்யர் சதம்
இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் அய்யர் 43 பந்தில் 102 ரன் குவித்து அசத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்த இந்திய வீரர்கள்
இஷான் கிஷன் முதலிடத்திலும், அபிஷேக் சர்மா 2-வது இடத்திலும், ஷ்ரேயஸ் அய்யர் 4-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
இந்தியாவின் திலக் வர்மா ஒரு இடம் முன்னேறி 9-வது இடத்தில் உள்ளார்.