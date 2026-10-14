சிறந்த செயல்பாடும் புத்துணர்ச்சியான மனநிலையும் அவசியம்: தோல்விக்கு பிறகு ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் பேட்டி

ஐதராபாத் நகரில் நடைபெற்ற நான்காவது டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியிடம் 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்ததை தொடர்ந்து, இனிவரும் போட்டிகளில் சிறந்த செயல்பாடும் சரியான மனநிலையும் அவசியம் என்று இந்திய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் தெரிவித்தார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் நிர்ணயித்த 248 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்தியா, அர்ஷ்தீப் சிங் காயத்தால் பாதியிலேயே வெளியேறிய நிலையில், 19.3 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 223 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தது. இதனால் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடர் 2-2 என சமநிலையை எட்டியது.
தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் கடைசிப் போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி மைதானத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.
"எல்லாம் பந்துவீச்சில் இருந்தே தொடங்கியது. நாங்கள் பந்துவீச்சில் சரியான 'லைன் மற்றும் லென்த்' முறையை சரியாக செயல்படுத்தவில்லை. 250 ரன்கள் போன்ற பெரிய இலக்கை துரத்தும்போது, அதற்கேற்ற ஒரு குறிப்பிட்ட அணுகுமுறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டியது அவசியம்.
இலக்கை துரத்தியபோது எங்கள் அணுகுமுறை எனக்கு பிடித்திருந்தது. ஆனால் பந்துவீச்சில் திட்டங்களை சரியாக செயல்படுத்த முடியாமல் போனது துரதிர்ஷ்டவசமானது. அந்த இடத்தில்தான் நாங்கள் சற்று பின்தங்கிவிட்டோம்.
அவர்கள் தங்கள் திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தினார்கள். ஆடுகளமும் அவர்களுக்கு சற்று சாதகமாக இருந்தது. பந்து எதிர்பாராத விதமாக எகிறி வந்தது. மேலும் அவர்கள் களவியூகத்தை மிக சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டனர். எனவே, அவர்களை பாராட்டியே ஆக வேண்டும் - அவர்களின் செயல்பாடு மிக துல்லியமாக இருந்தது," என்று ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எங்கள் அணுகுமுறை அதேபோலத்தான் இருக்கும். இனிவரும் போட்டிகளில் பந்துவீச்சு குறித்து அதிகம் கவலைப்பட தேவையில்லை என்று நான் கருதுகிறேன். முக்கியமானது செயல்பாடும் புத்துணர்ச்சியான மனநிலையும்தான்; அதாவது, களத்திற்கு வந்து திட்டங்களை செயல்படுத்தி, அந்த தருணத்தை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தி கொள்வதே முக்கியம்.
ஆட்டத்தின் ஒரு கட்டத்தில் ஆதிக்கம் எங்கள் பக்கம் திரும்பியிருந்தாலும், அவர்கள் மீண்டும் வலுவாக மீண்டு வந்த விதம் மிக சிறப்பாக இருந்தது. எனவே, ஐந்தாவது போட்டி நிச்சயம் ஒரு சுவாரஸ்யமான போட்டியாக அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன்," என்று அவர் கூறினார்.