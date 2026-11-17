தென்ஆப்பிரிக்கா- வங்கதேசம் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற வங்கதேசம் பேட்டிங் தேர்வு செய்து முதல் இன்னிங்சில் 400 ரன்கள் குவித்தது.
அந்த அணியின் தவ்ஹித் ஹிரிடோய் 137 ரன்களும் லிட்டன் தாஸ் 120 ரன்களும் அடித்தனர். தென்ஆப்பிரிக்கா சார்பில் ரபாடா 5 விக்கெட்டுகளும், டேன் பேட்டர்சன் 4 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தினாலும் வங்கதேச அணியை 400 ரன்கள் எடுக்க விட்டுவிட்டனர்.
பின்னர் தென்ஆப்பிரிக்கா முதல் இன்னிங்சை தொடங்கியது. ஹசன் மக்மூத் சிறப்பாக பந்து வீசி தென்ஆப்பிரிக்கா பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கினார். மார்க்கிராமை 4 ரன்களிலும் பிரீட்ஸ்கீயை 2 ரன்னிலும் வெளியேற்றினார். என்றாலும் மார்கஸ் ஆக்கர்மேன் 157 விளாசினார். இவரது ஆட்டத்தால் தென்ஆப்பிரிக்கா 2-வது நாள் ஆட்ட முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 287 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
டெம்பா பவுமா 19 ரன்களுடனும், ரியான் ரிக்கெல்டன் 7 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர். இன்று 3-வது நாள் ஆட்டம் தொடங்கியது. ரிக்கெல்டன் நிலைத்து நின்று விளையாடினார். பவுமா 49 ரன்கள் எடுத்திருக்கும்போது ரிட்டையர்டு ஹர்ட் மூலம் வெளியேறினார்.
அதன்பின் வந்த வியான் முல்டர் ரன்ஏதும் எடுக்காமலும், மார்கோ யான்சன் 8 ரன்களிலும், ஹார்மன் 1 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். மறுமுனையில் ரிக்கெல்டன் அரைசதம் அடித்தார்.
3-வது நாள் தேநீர் இடைவேளைக்கு முன்னதாக தென்ஆப்பிரிக்கா 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 386 ரன்கள் எடுத்திருக்கும்போது மழையால் ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது.
பின்னர் மழை விட்டுவிட்டு பெய்ததால் மேற்கொண்டு ஆட்டம் தொடங்காமல் அத்துடன் 3-வது நாள் ஆட்டம் நிறைவு பெற்றது. ரிக்கெல்டன் 56 ரன்களுடனும், ரபாடா 5 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.
நாளைய ஆட்டத்தின்போது தென்ஆப்பிரிக்காவை 400 ரன்களுக்குள் சுருட்டி, வங்கதேசம் 300 ரன்களுக்கு மேல் இலக்கு நிர்ணயித்தால் போட்டி பரபரப்பானதாக இருக்கும். ஹசன் மகமுது 4 விக்கெட்டும், தஸ்கின் அகமது 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தியுள்ளனர்.