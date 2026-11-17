நியூசிலாந்து அணியின் ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளுக்கான கேப்டனும், அனுபவம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டருமான மிட்செல் சான்ட்னர், இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டியின் போது, பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்த சான்ட்னரின் வலது கையில் பந்து தாக்கியதில், அவருக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது. நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ஸ்கேன் பரிசோதனையின் மூலம் அவருக்கு எலும்பு முறிவு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டாம் லேதம் தலைமையிலான டெஸ்ட் அணியில், சான்ட்னருக்கு பதிலாக சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அணியை சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் கடந்த மே மாதம் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் அறிமுகமானார். சான்ட்னர் எப்போது மீண்டும் விளையாட முடியும் என்பது குறித்து இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. தற்போது நடைபெற்று வரும் இந்த தொடருக்கு பிறகு, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அவர் பங்கேற்பாரா என்பது குறித்த தகவலை நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் பின்னர் தெரிவிக்கும்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்திலும், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 27-ஆம் தேதி முதல் கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்திலும் நடைபெறவுள்ளன.
இந்த ஒருநாள் தொடரின் போது நியூசிலாந்து அணி பல வீரர்களின் காயங்களால் பாதிக்கப்பட்டது. முக்கிய வீரர்கள் பலர் விளையாட முடியாத சூழலில், அந்த தொடரை நியூசிலாந்து அணி 1-3 என்ற கணக்கில் இழந்தது.