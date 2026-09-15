கிரிக்கெட்

நான் இயந்திரம் அல்ல; ரோபோவும் அல்ல: விமர்சனங்கள் குறித்து மனம் திறந்த சஞ்சு சாம்சன்

ஆட்டம் குறித்த விமர்சனங்கள் மற்றும் பேச்சுகளில் இருந்து விலகி இருக்க கற்றுக்கொண்டேன்.
Sanju Samson
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விமர்சனங்களும் வெளியுலக பேச்சுகளும் தன்னை பாதிக்கின்றன என்பதை ஒப்புக்கொண்ட இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரர் சஞ்சு சாம்சன், அதே சமயம் அவற்றை எப்படிக் கையாள்வது என்பதை அனுபவம் தனக்குக் கற்று கொடுத்திருப்பதாக தெரிவித்தார்.

மேலும், அணியின் நலனை கருத்தில் கொண்டு கடினமான தேர்வு முடிவுகளை எடுக்கும் தலைமைத்துவ குழுவையும் அவர் ஆதரித்தார்.

இங்கு நடைபெற்ற இரண்டாவது டி20 போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்தியாவின் 7 விக்கெட் வெற்றியில், 22 பந்துகளில் அதிரடியாக 57 ரன்களை குவித்த சாம்சன், தனது ஆட்டம் குறித்த விமர்சனங்கள் மற்றும் பேச்சுகளில் இருந்து விலகி இருக்க கற்றுக்கொண்டதாக கூறினார்.

நான் இயந்திரம் அல்ல; ரோபோவும் அல்ல:

"நான் அந்த 'வை-ஃபை'யை (வெளியுலகத் தொடர்பை) அணைக்க முயற்சிக்கிறேன். ஆனால் சில சமயங்களில் அது தானாகவே ஆன் ஆகிவிடுகிறது, அப்போது சில கருத்துகளை பார்க்க நேரிடுகிறது.

எனக்கு சற்று வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது. நான் இயந்திரம் அல்ல; ரோபோவும் அல்ல. அதனால் ஒருவித பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

ஆனால், பிறகு எனக்கு நானே பேசிக்கொண்டு, நான் யார் என்பதையும், நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் எனக்குள் தெளிவுபடுத்திக்கொள்கிறேன்," என்று ஆட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறினார்.

நானும் கடினமான முடிவுகளை எடுத்திருக்கிறேன்:

வைபவ் சூர்யவன்ஷி விவகாரம் குறித்து பேசிய சஞ்சு சாம்சன், "இந்திய அணியை வழிநடத்துவது எளிதான காரியம் அல்ல. உதாரணமாக, 15 வயதுடைய ஒரு சிறுவன் 700 முதல் 800 ரன்கள் வரை குவித்திருந்தான்.

அந்த தொடருக்கு முன்பே அவன் மிக சிறப்பாக விளையாடி இருந்தான். எனவே, எப்படியாவது அவனை அணியில் கொண்டுவர வேண்டிய சூழல் இருந்தது. அதேவேளையில், நான் ஓரிரு போட்டிகளில் எதிர்பார்த்தபடி சிறப்பாக விளையாடவில்லை என்றும் நினைக்கிறேன்.

அவன் நல்ல ஃபார்மில் இருந்தான், அந்த தொடரில் வெற்றிகளை பெற்றுத்தர விரும்பினான். ஒரு தலைவராக அந்த முடிவை எடுப்பதற்கான காரணத்தை என்னால் நன்கு புரிந்துகொள்ள முடிந்தது.

நான் முன்பே சொன்னது போல, நானும் இது போன்ற சூழல்களைக் கடந்து வந்திருக்கிறேன். ஒரு கேப்டனாக நானும் பல கடினமான முடிவுகளை எடுத்திருக்கிறேன், அதனால் அந்தச் சூழல் எனக்குப் புரிகிறது. அத்தகைய நேரங்களில் சரியான தகவல் பரிமாற்றம் மிக முக்கியமானது," என்றார்.

Vaibhav Suryavanshi
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