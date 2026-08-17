கிரிக்கெட்

காலே டெஸ்ட்: சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சாதனை படைத்த ஜடேஜா

போட்டி தொடங்குவதற்கு முன் ஜடேஜா 89 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 4,095 ரன்களையும் 348 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்திருந்தார்.
Jadeja
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காலேயில் இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய ஆல்-ரவுண்டரான ரவீந்திர ஜடேஜா டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 350 விக்கெட்டுகளை பூர்த்தி செய்து, ஒரு உயர்மட்டக் குழுவில் நுழைந்தார்.

37 வயதான ஜடேஜா, டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்த மைல்கல்லை எட்டிய ஐந்தாவது இந்திய பந்துவீச்சாளர் ஆனார். அவருக்கு முன்னதாக அனில் கும்ப்ளே (619), ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் (537), கபில் தேவ் (434) மற்றும் ஹர்பஜன் சிங் (417) ஆகியோர் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளனர்.

மூன்றவது இடம்:

இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில், இலங்கையின் ரங்கனா ஹெரத் (433) மற்றும் நியூசிலாந்தின் டேனியல் வெட்டோரி (362) ஆகியோருக்குப் பின்னால், டெஸ்ட் விக்கெட்டுகளில் ஜடேஜா இப்போது மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார்.

இலங்கை வீரர் கேசர நுவந்தா, வெளிநோக்கித் திரும்பிய பந்தை அடிக்க முயன்றபோது, ​​அவரது ஷாட்டை தவறவிட்டதால் ஜடேஜா இந்த மைல்கல்லை எட்டினார். சுப்மன் கில் அந்த கேட்சை பிடித்து, ஜடேஜாவின் 350-ஆவது டெஸ்ட் விக்கெட்டை பெற்றுத் தந்தார்.

இந்த மைல்கல்லை எட்டியதன் மூலம், 4,000-க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் ரன்களையும் 350 விக்கெட்டுகளையும் குவித்த ஒரே இந்தியர்களான முன்னாள் இந்திய கேப்டன் கபில் தேவ் உடன் ஜடேஜா இணைந்தார். இந்த போட்டி தொடங்குவதற்கு முன், ஜடேஜா 89 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 4,095 ரன்களையும் 348 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்திருந்தார்.

ஒட்டுமொத்தமாக, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட ரன்கள் மற்றும் 350-க்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை எடுத்த நான்காவது வீரர் என்ற பெருமையை ஜடேஜா பெற்றார். அவருக்கு முன்னதாக கபில் தேவ், இங்கிலாந்தின் இயன் போத்தம் மற்றும் நியூசிலாந்தின் டேனியல் வெட்டோரி ஆகியோர் இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருந்தனர்.

கபில் தனது புகழ்பெற்ற டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை 5,248 ரன்கள் மற்றும் 434 விக்கெட்டுகளுடன் நிறைவு செய்தார். அதே சமயம், போத்தம் 5,200 ரன்கள் மற்றும் 383 விக்கெட்டுகளையும், வெட்டோரி 4,531 ரன்கள் மற்றும் 362 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

பின்தங்கிய இலங்கை:

இலங்கையின் இன்னிங்ஸ் தொடக்கத்திலேயே, கேப்டன் தனஞ்சய டி சில்வாவை 21 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்கச் செய்து ஜடேஜா தனது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தார்.

இந்தியாவின் முதல் இன்னிங்ஸ் பேட்டிங்கில் 13 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்த போதிலும், நாள் ஆட்டம் முடிவடைவதற்குள் அவர் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனையை நிகழ்த்தினார்.

தேவ்தத் படிக்கலின் 167 ரன்களுக்குப் பிறகு இந்தியா 462 ரன்களை எடுத்தது. மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இலங்கை அணி 284 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதன் மூலம் அந்த அணி தற்போது 178 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.

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