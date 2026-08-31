இங்கிலாந்துக்கு எதிராக படுதோல்வி: இரண்டு முக்கிய வீரர்களை நாடு திரும்ப கேட்டுக்கொண்டு பாகிஸ்தான்

பாகிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவதற்காக இங்கிலாந்து சென்றுள்ளது. முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இன்னிங்ஸ் தோல்வியை சந்தித்தது. இரண்டாவது போட்டியில் 194 ரன்களில் வித்தியாசத்தில் தோல்வியுற்றது. இதனால் 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரை 0-2 என இழந்துள்ளது. 3-வது போட்டி வருகிற 9-ந்தேதி (செப்டம்பர்) நடைபெற இருக்கிறது.
இந்த நிலையில் விக்கெட் கீப்பரான முகமது ரிஸ்வான் மற்றும் தொடக்க வீரர் இமாம்-உல்-ஹக் ஆகியோரை சொந்த நாடு திரும்ப பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போர்டு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
இமாம்-உல்-ஹக் 2-வது போட்டியின் முதல் நாளில் காயம் காரணமாக வெளியேறினார். பாகிஸ்தான் மோசமான நிலையில் இருந்தபோதிலும் பேட்டிங் செய்ய வரவில்லை. 3-வது நாள் ஆட்டத்தின்போது, த்ரோடவுன் பயிற்சி மேற்கொண்டார். அப்போது காலில் டேப் அணிந்து வந்திருந்தார். இதை வர்ணனையாளர் விமர்சித்திருந்தார். இதற்கிடையே அவர் தனக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக பொய் சொல்லியுள்ளார் என சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.