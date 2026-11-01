கிரிக்கெட்

5வது டி20 போட்டி: டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பவுலிங் தேர்வு: இந்தியா பேட்டிங்

4வது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்றது.
shreyas iyer
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இந்தியாவுக்கு எதிரான ஐந்தாவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பவுலிங் தேர்வு செய்துள்ளது.

நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் 4 டி20 போட்டிகளின் முடிவில் இந்திய அணி 3-1 என தொடரை கைப்பற்றியது.

முதல் 3 டி20 போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. 4வது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்றது.

டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 5-வது டி20 போட்டி ஹாமில்டனில் இன்று நடைபெறுகிறது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

இந்திய அணியில் வருண் சக்கரவர்த்தி, புவனேஷ்வர் குமார் இணைந்துள்ளனர்.

அதன்படி, இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்து வருகிறது.

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