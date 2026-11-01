5வது டி20 போட்டி: நியூசிலாந்து வெற்றிபெற 192 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது இந்தியா

ஐந்தாவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றிபெற இந்திய அணி 192 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் 4 டி20 போட்டிகளின் முடிவில் இந்திய அணி 3-1 என தொடரை கைப்பற்றியது.
முதல் 3 டி20 போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. 4வது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து வெற்றி பெற்றது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 5-வது டி20 போட்டி ஹாமில்டனில் இன்று நடைபெறுகிறது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்து வருகிறது. தொடக்கத்தில் இந்தியாவுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அபிஷேக் சர்மா ஒரு ரன்னும், சஞ்சு சாம்சன் 4 ரன்னும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர்.
இஷான் கிஷன், ஷ்ரேயஸ் அய்யர் ஜோடி இணைந்தது. இந்த ஜோடி அதிரடியாக ஆடி ரன்களைக் குவித்தது.
3வது விக்கெட்டுக்கு இந்த ஜோடி 43 பந்தில் 93 ரன்கள் குவித்தது. இஷான் கிஷன் 32 பந்தில் 5 சிக்சர், 5 பவௌண்டரி உள்பட 61 ரன்கள் குவித்தார்.
தொடர்ந்து ஆடிய ஷ்ரேயஸ் அய்யர் அரைசதம் கடந்து ஆட்டமிழந்தார். அப்போது இந்திய அணி 11.3 ஓவரில் 4 விக்கெட்டுக்கு 123 ரன் எடுத்திருந்தது.
அடுத்து இறங்கிய நமன் தீர் 33 ரன் எடுத்தார். நிதிஷ்குமார் ரெட்டி 22 ரன்கள் எடுத்தார்.
இறுதியில், இந்திய அணி 20 ஓவரில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 191 ரன்களைக் குவித்தது. நிதிஷ்குமார் ரெட்டி 22 ரன்கள் எடுத்தார்.
நியூசிலாந்து சார்பில் ஆடம் மில்னே 4 விக்கெட்டும், பிளைர் டிக்னர் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து, 192 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் நியூசிலாந்து அணி களமிறங்குகிறது.