21 ஆம் நூற்றாண்டில் முதல் முறை: ரஞ்சி கோப்பையில் அசத்தல் சாதனை படைத்த முஷீர் கான்

எலைட் குரூப் டி ரஞ்சி கோப்பை போட்டியில், அரியானாவுக்கு எதிராக முஷீர் கான் சதம் அடித்து ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ஒரு அரிய சாதனையை படைத்தார். அவரது ஆல்-ரவுண்டர் ஆட்டம், மும்பை அணிக்கு முதல் இன்னிங்ஸில் 160 ரன்கள் என்ற மிகப்பெரிய முன்னிலையை பெற்றுத் தந்தது.
21 வயதான அவர், அரியானாவின் இன்னிங்ஸில் வீழ்ந்த முதல் ஐந்து விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதுடன், 6/85 என்ற பந்துவீச்சையும் பதிவு செய்தார். வருகை தந்த அரியானா அணிக்காக நிஷாந்த் சிந்து ஆட்டமிழக்காமல் 105 ரன்கள் எடுத்து தனி ஒருவராக போராடினார்.
பி.கே.சி மைதானத்தில் மூன்றாவது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில், மும்பையின் 430 ரன்களுக்கு பதிலளித்த அரியானா அணி 270 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், போனஸ் புள்ளியுடன் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது வெற்றியைப் பெறும் முயற்சியில், முஷீரின் பந்துவீச்சு சாதனை மும்பை அணிக்கு ஃபாலோ-ஆன் கொடுக்க உதவியது.
21 ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரே ஆட்டத்தில் சதம் அடித்து, ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் மும்பை வீரர் என்ற பெருமையை முஷீர் பெற்றார். இதற்கு முன்பு 1990-91 சீசனில் ரவி சாஸ்திரி இதை செய்திருந்தார்.
இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் மேலும் 87 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ள அரியானா அணி, இறுதி நாளை எதிர்கொள்ளும் நிலையில் எட்டு விக்கெட்டுகள் கைவசம் இருக்க, சிதைந்து வரும் ஆனால் பெருமளவில் வேகம் குறைந்த ஆடுகளத்தை எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளது.
"விக்கெட்டின் வேகம் பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. எங்கள் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள், பந்து அதிகமாக எழும்பி, சுழல வாய்ப்புள்ள இடங்களில் குறிவைக்க முயற்சிக்கின்றனர்," என்று முஷீர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
கேப்டன் அங்கித் குமார், தனுஷ் கோட்டியனால் ஆட்டமிழந்ததை தொடர்ந்து, தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஹிமான்ஷு ராணாவின் ஹெல்மெட்டில் சில்வெஸ்டர் டி'சௌசாவின் பந்து தாக்கியதால் அவர் காயம் காரணமாக வெளியேறியதால், அரியானாவின் சிக்கல்கள் மேலும் அதிகரித்தன.