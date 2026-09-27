2வது ஒருநாள் போட்டி: ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய தென் ஆப்பிரிக்கா - தொடரை கைப்பற்றி அசத்தல்

ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில், தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் டேவிட் மில்லர் மற்றும் டெம்பா பவுமா ஆகியோர் சதம் அடித்து அசத்தினர். அதேவேளையில், சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை எதிர்கொள்வதில் தடுமாறிய ஆஸ்திரேலிய அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.
இதன் மூலம் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது.
டேவிட் மில்லர் 93 பந்துகளில் 142 ரன்கள் குவித்து தனது எட்டாவது ஒருநாள் போட்டி சதத்தை பதிவு செய்தார்; பவுமா 103 ரன்கள் எடுத்து தனது ஆறாவது ஒருநாள் சதத்தை எட்டினார். இதனால் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 365 ரன்கள் என்ற வலுவான ஸ்கோரை எட்டியது.
ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் 67 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 10 ஓவர்களில் 70 ரன்கள் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்; இவர் ஏய்டன் மார்க்ரமை முதல் பந்திலேயே 'கோல்டன் டக்' முறையில் ஆட்டமிழக்கச் செய்தார்.
டாஸ் வென்ற பிறகு தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆட்டத்திலும் இலக்கை விரட்டும் முடிவை எடுத்த ஆஸ்திரேலியா, கடைசி ஓவரில் 333 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆட்டமிழந்தது.
டர்பனில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா 67 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்ததை போலவே, இந்த போட்டியிலும் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் (84) மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் (84) ஆகியோர் அளித்த சிறப்பான தொடக்கத்தை ஆஸ்திரேலியா வீணடித்தது.
தொடக்க ஜோடியான இவர்கள் 17 ஓவர்களில் 130 ரன்களை சேர்த்தனர். பின்னர் கேப்டன் பவுமா சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை 30 ஓவர்கள் வரை முழுமையாக பயன்படுத்தியதால், ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் கேஷவ் மகாராஜ் (2-54) மற்றும் மார்க்ராம் (1-55) ஆகியோரின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள திணறினர்.
இறுதிக்கட்ட ஓவர்களில் சேவியர் பார்ட்லெட் (28 பந்துகளில் 50 ரன்கள்) அதிரடியாக ஆடி தோல்வி இடைவெளியை குறைத்தார். 2014-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான இருதரப்பு ஒருநாள் தொடர் எதையும் வெல்லாத ஆஸ்திரேலியா, புதன்கிழமையன்று நடைபெறவுள்ள கடைசி ஆட்டத்தில் ஆறுதல் வெற்றியை பெற முயற்சிக்கும்.