ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி: 60 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த மார்கோ யான்சென்

கெபெர்ஹாவில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாளில், ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிராக தென் ஆப்பிரிக்க ஆல்-ரவுண்டர் மார்கோ யான்சன் ஒரு முக்கியமான இன்னிங்ஸ் ஆடி, கடினமான நிலையில் இருந்த ஆஸ்திரேலிய அணி மீண்டு வர உதவியதுடன், ஒரு புதிய சாதனையையும் படைத்தார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா 110/6 என்ற நிலையில் தடுமாறி கொண்டிருந்தபோது, 8-ஆவது வீரராக களமிறங்கிய யான்சன், கேப்டன் டெம்பா பவுமாவுடன் இணைந்து ஒரு முக்கியமான பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து இன்னிங்ஸை திருப்பினார்.
ஸ்காட் போலண்டின் பந்துவீச்சில் டிராவிஸ் ஹெட்டிடம் கேட்ச் ஆகி ஆட்டமிழப்பதற்கு முன்பு, யான்சன் 100 பந்துகளில் 85 ரன்கள் எடுத்திருந்தார். அவர் சதம் அடிக்க 15 ரன்கள் குறைவாக எடுத்திருந்த போதிலும், ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான தென் ஆப்பிரிக்காவின் எழுச்சியில் அவரது ஆட்டம் முக்கிய பங்கு வகித்தது.
இடது கை பேட்டரான யான்சென், பவுமாவுடன் ஏழாவது விக்கெட்டுக்கு 132 ரன்கள் சேர்த்து, 110 ரன்களுக்கு ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்திருந்த தென்னாப்பிரிக்கா மீண்டு வர உதவினார். மேலும், இந்த பார்ட்னர்ஷிப், 1896-ஆம் ஆண்டு முதல் செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க்கில் நிலைத்திருந்த ஏழாவது விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப்பிற்கான முந்தைய சாதனையையும் முறியடித்தது.
யான்சனின் 85 ரன்கள், ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான சொந்த மண்ணில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டியில் 8-ஆவது இடத்தில் களமிறங்கிய ஒரு தென் ஆப்பிரிக்க பேட்டர் எடுத்த அதிகபட்ச ஸ்கோராக அமைந்தது. இதன் மூலம், 1966-இல் ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் பீட்டர் வான் டெர் மெர்வே எடுத்திருந்த 76 ரன்கள் என்ற முந்தைய சாதனையை அவர் முறியடித்தார்.
ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் இன்னிங்ஸில், தென்னாப்பிரிக்காவின் 8-வது வரிசை பேட்ஸ்மேன் எடுத்த அதிகபட்ச தனிநபர் ஸ்கோர்கள் பட்டியலில் யான்சன் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். 1998-இல் அடிலெய்டு ஓவலில் ஆட்டமிழக்காமல் 87 ரன்கள் எடுத்த பிரையன் மெக்மில்லன் இந்த சாதனையை வைத்திருக்கிறார். இதனால், யான்சன் அந்த இலக்கை அடைய மூன்று ரன்கள் மட்டுமே பின்தங்கியுள்ளார்.
மதிய உணவு இடைவேளையின்போது, பவுமா 76 ரன்களுடனும், யான்சன் 72 ரன்களுடனும் களத்தில் இருக்க, தென் ஆப்பிரிக்கா 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 216 ரன்களை எட்டியிருந்தது.
பவுமா தனது வாழ்நாள் சிறந்த டெஸ்ட் ஸ்கோரான 179 ரன்களை எடுத்தார், அதே நேரத்தில் சைமன் ஹார்மர் 82 ரன்கள் பங்களித்ததால், தென் ஆப்பிரிக்கா 425/9 என்ற நிலையில் டிக்ளேர் செய்தது.
முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஏற்பட்ட படுதோல்விக்கு பிறகு தென் ஆப்பிரிக்கா வலுவான பதிலடி கொடுத்த நிலையில், ஆஸ்திரேலியா தங்களது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 3 ரன்களுக்கு 1 விக்கெட் என்ற நிலையில் ஆட்ட நேரத்தை நிறைவு செய்தது.