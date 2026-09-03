மகளிர் ஆசிய கோப்பை: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா - பல சாதனைகளை படைத்த ஸ்மிருதி மந்தனா

மகளிர் ஆசியக் கோப்பை டி20 போட்டியில் ஹாங்காங் அணியை 137 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்தியா இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. இந்தப் போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 64 பந்துகளில் 124 ரன்கள் குவித்து பல சாதனைகளை முறியடித்தார்.
மந்தனாவின் இரண்டாவது டி20 சதத்தின் உதவியுடன் இந்தியா 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 193 ரன்களைக் குவித்தது.
இந்தப் போட்டியின் மூலம், சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர் என்ற வகையில் மிதாலி ராஜையும் (10,868 ரன்கள்), அனைத்து விதமான போட்டிகளிலும் அதிக சதங்கள் (18) அடித்தவர் என்ற வகையில் மெக் லானிங்கையும் மந்தனா முந்தினார்.
2012-க்குப் பிறகு முதல் முறையாக ஆசியக் கோப்பையில் பங்கேற்கும் ஹாங்காங் அணிக்கும் இந்திய அணிக்கும் இடையிலான பெரும் வித்தியாசம் தெளிவாக தெரிந்தது. ஹாங்காங் அணி 'பவர்பிளே' (powerplay) ஓவர்களில் ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு 16 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது; இதனால் இந்தியா நிர்ணயித்த கடினமான இலக்கை எட்டுவது அவர்களுக்கு சாத்தியமற்றதாக மாறியது.
இறுதியில் ஹாங்காங் அணி 16.2 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 56 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நந்தினி சர்மா பந்தை இரு திசைகளிலும் ஸ்விங் செய்து, தொடக்க ஆட்டக்காரர் மரிகோ ஹில்லை மிகச்சிறந்த பந்துவீச்சின் மூலம் ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். உயர்தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் இல்லாததால், எந்தவொரு பேட்டராலும் இந்தியப் பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியவில்லை.
17-வது ஓவரில் தனது 18-வது சதத்தை (அனைத்து விதமான போட்டிகளையும் சேர்த்து) பூர்த்தி செய்த மந்தனா, சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்கள் அடித்தவர் என்ற வகையில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஜாம்பவான் மெக் லானிங்கை முந்தினார்.
லானிங் தனது பெயரில் 17 சதங்களைக் கொண்டுள்ளார். இது மந்தனாவின் இரண்டாவது டி20 சதமாகும்; இதன் மூலம் இச்சாதனையை படைத்த ஒரே இந்திய வீராங்கனையாக அவர் திகழ்கிறார். அவரது இன்னிங்ஸில் 7 சிக்ஸர்களும் 14 பவுண்டரிகளும் அடங்கும்.
அடுத்த ஓவரில், மைதானத்தின் நேர் திசையில் இரண்டு சிக்ஸர்களை விளாசிய மந்தனா, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் மிதாலி ராஜையும் முந்தினார். ஹாங்காங் பந்துவீச்சாளர்களின் பலவீனங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், மற்ற பேட்டர்கள் தங்களது ஆட்டத்தை நிலைநிறுத்தச் சிரமப்பட்ட அந்த ஆடுகளத்தில், மந்தனா மிக எளிதாக பேட்டிங் செய்தார்.