The Hundred லீக்கில் நுழைய ஆர்வம் காட்டும் கே.கே.ஆர். உரிமையாளர்கள்

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் உரிமையாளர்கள் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட்டில் தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள மற்றொரு முயற்சிக்கு தயாராகி வருகின்றனர். தற்போதுள்ள எட்டு அணிகள் கொண்ட கட்டமைப்பை தாண்டி தி ஹன்ட்ரட் (The Hundred) போட்டி விரிவடைந்தால், அதில் முதலீடு செய்ய நைட் ரைடர்ஸ் குழுமம் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (ECB) 'தி ஹன்ட்ரட்' லீக்கில் பங்குபெறும் 8 அணிகளுக்கான ஃபிரான்சைஸ்களின் பங்குகளை விற்பனை செய்தபோது, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் குழுமம் இப்போட்டியில் நுழைவதற்கான வழியை ஆராய்ந்தது, ஆனால் இறுதியில் டிரென்ட் ராக்கெட்ஸ் அணிக்கான போட்டியில் இருந்து விலகியது. இருப்பினும், அந்த முடிவு இப்போட்டியின் மீதான அதன் ஆர்வத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரவில்லை.
கூடுதலாக இரண்டு அணிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டால், நைட் ரைடர்ஸ் குழுமம் மீண்டும் ஏலத்தில் பங்கேற்பதைக் கருத்தில் கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது, வேகமாக விரிவடைந்து வரும் அதன் உலகளாவிய கிரிக்கெட் தொகுப்பில் அந்த நிறுவனத்திற்கு மற்றொரு அணியைச் சேர்க்கக்கூடும்.
கடந்த ஆண்டு முதலீட்டுச் செயல்பாட்டின்போது டிரென்ட் ராக்கெட்ஸ் அணியில் ஆர்வம் காட்டிய தரப்பினரில் கே.ஆர்.ஜி-யும் ஒன்றாகும். அந்த ஃபிரான்சைஸின் மதிப்பு சற்றே அதிகமாகிவிட்டதாக மூத்த அதிகாரிகள் கருதியதால், அந்தக் குழுமம் இறுதியில் அந்த ஒப்பந்தத்தைத் தொடர வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தது.
செல்சி அணியின் இணை உரிமையாளர் டாட் போலி மற்றும் பிரிட்டிஷ் தொழிலதிபர் ஜொனாதன் கோல்ட்ஸ்டீன் ஆகியோரால் நிறுவப்பட்ட முதலீட்டு நிறுவனமான கெய்ன் இன்டர்நேஷனல், இறுதியில் டிரென்ட் ராக்கெட்ஸ் அணியில் 49 சதவீத பங்குகளை சுமார் 40 மில்லியன் பவுண்டுகளுக்குக் கையகப்படுத்தியது. மாறாக, நைட் ரைடர்ஸ் குழுமம் 'தி ஹன்ட்ரட்' தொடரில் பங்கேற்க முடியாமல் போனது. அதே வேளையில், அதன் பல ஐ.பி.எல். போட்டியாளர்கள் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட்டில் இடங்களை பிடித்தனர்.
2028-ம் ஆண்டின் இறுதியில் தற்போதைய ஊடக உரிமைச் சுழற்சி முடிவடைவதற்கு முன்பு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. விரிவாக்கப்பட்ட போட்டிக்கு 2029 ஆம் ஆண்டை ஒரு சாத்தியமான தொடக்கப் புள்ளியாக கருதப்படுகிறது. கூடுதலாக இரண்டு ஃபிரான்சைஸ்கள் 'தி ஹன்ட்ரட்' தொடரை புவியியல் ரீதியாக விரிவுபடுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அதிக போட்டிகளையும் கூடுதல் ஒளிபரப்பு வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கும். இது அடுத்த உரிமைச் சுழற்சி தொடங்கும் போது, இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (ECB) அதிக லாபம் தரும் தொலைக்காட்சி ஒப்பந்தத்தைத் தேட வழிவகுக்கும்.
நைட் ரைடர்ஸ் குழுமத்தைப் பொறுத்தவரை இந்த விரிவாக்கம், போட்டியில் ஏற்கனவே உள்ள எட்டு அணிகளில் ஒன்றை வாங்க வேண்டிய அவசியமின்றி, ஒரு புதிய நுழைவுப் புள்ளியை வழங்கும். 'தி ஹன்ட்ரட்' தொடரில் ஏற்கனவே குறிப்பிடத்தக்க ஐபிஎல் தாக்கம் உள்ளது. சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ், மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ், எம்.ஐ. லண்டன் மற்றும் சதர்ன் பிரேவ் ஆகிய அணிகள், ஏற்கனவே ஐபிஎல்-ல் ஆர்வம் கொண்ட குழுக்களுக்குச் சொந்தமானவையாகவோ அல்லது பகுதியளவு சொந்தமானவையாகவோ உள்ளன.
நைட் ரைடர்ஸ் குழுமம் அந்தப் பட்டியலில் இணைவது, அந்தத் தொடர்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தும். இந்த அமைப்பு, ஃபிரான்சைஸ் கிரிக்கெட்டின் மிக விரிவான சர்வதேச வலையமைப்புகளில் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது. ஐபிஎல்-இல் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அதன் முதன்மை அணியாகத் தொடர்கிறது. அதே நேரத்தில், கரீபியன் பிரீமியர் லீக்கில் டிரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ஐஎல்டி20-இல் அபுதாபி நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் அமெரிக்காவின் மேஜர் லீக் கிரிக்கெட்டில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நைட் ரைடர்ஸ் ஆகிய அணிகளையும் இந்தக் குழுமம் கையில் வைத்துள்ளது.
எனவே, நைட் ரைடர்ஸ் வரைபடத்தில் இங்கிலாந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடைவெளியாக உள்ளது. இந்த நிலையில், முறையான விரிவாக்க முடிவோ அல்லது கேஆர்ஜி-யின் செயலில் உள்ள ஏலமோ எதுவும் இல்லை. ஆனால், ட்ரென்ட் ராக்கெட்ஸ் சரியான மதிப்பை வழங்கவில்லை என முடிவு செய்த பிறகு, கேகேஆர் உரிமையாளர்கள் மற்றொரு வாய்ப்புக்காக காத்திருக்க தயாராக இருப்பதாகத் தெரிகிறது. மேலும், புதிதாகத் திறக்கப்படும் இரண்டு ஹன்ட்ரட் ஃபிரான்சைஸ்கள் அந்த வாய்ப்பைத் துல்லியமாக வழங்கக்கூடும்.