கிரிக்கெட்

சச்சின் டெண்டுல்கர் சாதனையை முறியடித்த ஜோ ரூட்

பாகிஸ்தான் அணி 2வது இன்னிங்சில் 449 ரன்கள் குவித்தது.
joe root, sachin
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Summary

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்டின் 2வது இன்னிங்சில் இங்கிலாந்தின் ஜோ ரூட் அரை சதமடித்து சச்சின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்துக்கு பயணம் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. முதல் இரு டெஸ்டில் பாகிஸ்தான் அணி தோல்வி அடைந்தது. இதனால் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என கைப்பற்றியது.

133 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்

இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 3வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் பெர்மிங்காமில் நடந்தது. முதலில் பேட் செய்த பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்சில் 133 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

இங்கிலாந்து சார்பில் ஜோஷ் டங் 4 விக்கெட்டும், ஆலி ராபின்​சன், ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் தலா 3 விக்கெட் வீழ்த்தினர்​.

ரன் குவித்த இங்கிலாந்து

அடுத்து ஆடிய இங்கிலாந்து முதல் இன்னிங்சில் 453 ரன்கள் குவித்தது.

தொடர்ந்து ஆடிய பாகிஸ்தான் 2வது இன்னிங்சில் 449 ரன் எடுத்தது.

பாகிஸ்தான் ஒயிட் வாஷ்

அடுத்து ஆடிய இங்கிலாந்து 2 விக்கெட்டுக்கு 130 ரன் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது. ஜோர்டான் காக்ஸ், ஜோ ரூட் அரை சதம் கடந்து வெற்றிக்கு வழிவகுத்தனர். இதன்மூலம் பாகிஸ்தான் உடனான டெஸ்ட் தொடரை 3-0 என இங்கிலாந்து முழுமையாக வென்றது.

இந்நிலையில், இங்கிலாந்து கேப்டன் ஜோ ரூட் பொறுப்புடன் ஆடி அரை சதம் கடந்தார். அவர் 62 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

சச்சின் சாதனை முறியடிப்பு

இதன்மூலம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக அரைசதங்கள் அடித்த சச்சின் டெண்டுல்கரின் உலக சாதனையை ஜோ ரூட் முறியடித்துள்ளார். ஜோ ரூட் தனது 169-வது டெஸ்ட் போட்டியின் 309-வது இன்னிங்சில் 69-வது அரைசதத்தை எட்டினார்.

சச்சின் டெண்டுல்கர் 200 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 68 அரை சதங்களை அடித்து 2வது இடத்தில் உள்ளார்.

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