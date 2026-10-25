ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல் மீண்டும் சறுக்கல்: கைக்கொடுத்த படிக்கல், சாய் சுதர்சன்

இந்தியா ஏ- நியூசிலாந்து ஏ அணிகளுக்கு இடையில் மூன்று அதிகாரப்பூர்வ மற்ற போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டி நேற்று நியூசிலாந்தில் உள்ள லிங்கனில் (Lincoln) தொடங்கியது.
டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து ஏ அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான வகையில் கிரீன் பிட்ச் தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதில் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் திணறினர்.
தொடக்க வீரர்கள் ஜெய்ஸ்வால் (17), கே.எல். ராகுல் (0), சாய் சுதர்சன் (0), துருவ் ஜூரல் (1), வாஷிங்டன் சுந்தர் (0) சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
தேவ்தத் படிக்கல் (32), யாஷ் ரதோட் (44 நாட்அவுட்) ஆகியோர் தாக்குப்பிடித்து விளையாட இந்தியா ஏ முதல் இன்னிங்சில் 113 ரன்களில் சுருண்டது. பின்னர் நியூசிலாந்து ஏ அணி முதல் இன்னிங்சை தொடங்கியது. நேற்றைய முதல் நாள் ஆட்ட முடிவில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 135 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
இன்று 2-வது நாள் ஆட்டம் தொடங்கியது. தொடர்ந்து விளையாடிய நியூசிலாந்து ஏ 317 ரன்களில் ஆல்அவுட் ஆனது. இந்திய அணி சார்பில் அன்ஷுல் கம்போஜ், அகிப் நபி ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினர். ஆகாஷ் தீப் 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார். நியூசிலாந்து ஏ அணி சார்பில் கேப்டன் மரியு 76 ரன்கள் விளாசினார். டீன் பாக்ஸ்கிராஃப்ட் 51 ரன்கள் சேர்த்தார்.
பின்னர் 204 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இந்தியா ஏ 2-வது இன்னிங்சை தொடங்கியது. ஜெய்ஸ்வால் 5 ரன்களிலும், கே.எல். ராகுல் 4 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
3-வது விக்கெட்டுக்கு தேவ்தத் படிக்கல் உடன் சாய் சுதர்சன் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி நியூசிலாநது ஏ அணியின் பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடித்து விளையாடியது. தேவ்தத் படிக்கல் சிறப்பாக விளையாடி அரைசதம் அடித்தார்.
2-வது நாள் முடிவில் இந்தியா ஏ 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 106 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. தேவ்தத் படிக்கல் 56 ரன்களுடனும், சாய் சுதர்சன் 39 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். தற்போது இந்தியா ஏ 98 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளது.
நாளை தாக்குப்பிடித்து விளையாடினால் இன்னிங்ஸ் தோல்வியை தவிர்த்து நியூசிலாந்து ஏ அணிக்கு டார்கெட் நிர்ணயிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த டெஸ்ட் 4 நாட்களை கொண்டதாகும்.
இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. இதற்கு இந்த டெஸ்ட் தொடர் சிறந்த பயிற்சியாக அமையும்.