ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3வது டெஸ்ட்: காயத்தால் விலகிய முக்கிய வீரர்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3வது டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் பந்துவீச்சாளரான ஆன்ரிச் நோர்ஜே விலகியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலிய அணி தென் ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரை தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 2-1 என கைப்பற்றியது.
முதல் டெஸ்டை ஆஸ்திரேலியாவும், 2வது டெஸ்டை தென் ஆப்பிரிக்காவும் வென்று டெஸ்ட் தொடர் 1-1 என சமனில் உள்ளது.
இதற்கிடையே, இரு அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் அக்டோபர் 27-ம் தேதி தொடங்குகிறது.
இந்நிலையில், காயம் காரணமாக 3வது டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து தென் ஆப்பிரிக்காவின் ஆன்ரிச் நோர்ஜே விலகியுள்ளார்.
காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3வது டெஸ்ட்டிலிருந்து நோர்ஜே விலகுகிறார் என்பதை கேப்டன் பவுமா உறுதிப்படுத்தினார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா அணி உத்தேச விவரம்:
எய்டன் மார்க்ரம், மார்க்ஸ் ஆக்கர்மேன், டேவிட் பெடிங்காம், கார்பின் போஸ்ச், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கி, ஜெரால்டு கோட்ஸீ, டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கைல் வெர்ரைன், மார்கோ யான்சென், வியான் முல்டர், சைமன் ஹார்பர், கேசவ் மகராஜ், செனூரன் முத்துசாமி, டேன் பீட்டர்சன், ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன்.