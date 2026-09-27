முதல் ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்ற இந்தியா பவுலிங் தேர்வு

இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 ஒருநாள் போட்டி மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்க உள்ளது.
இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்பீல்ட் சர்வதேச மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.
பிற்பகல் 2 மணிக்கு தொடங்கும் இந்தப் போட்டியில் சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி களமிறங்குகிறது.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் மீண்டும் இந்திய ஒருநாள் அணியில் இடம்பெற்றிருப்பது இப்போட்டியின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. கே.எல்.ராகுல் துணைக் கேப்டனாக செயல்பட உள்ளார்.
ரவீந்திர ஜடேஜா உள்ளிட்ட அனுபவ வீரர்களுடன் இளம் வீரர்களுக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நமன் தீர் ஒருநாள் அணியில் அறிமுகமாகிறார்.
இந்நிலையில், டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் களமிறங்குகிறது.