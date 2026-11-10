கிரிக்கெட்

3வது ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்ற இந்தியா பவுலிங் தேர்வு: நியூசிலாந்து பேட்டிங்

முதல் இரு போட்டிகளில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது.
shubman gill
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நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்தியா பவுலிங் தேர்வு செய்துள்ளது.

நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதலில் நடந்த டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-2 என கைப்பற்றியது.

முதல் இரு ஒருநாள் போட்டிகளில் வென்ற இந்தியா தொடரில் 2-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 3-வது ஒருநாள் போட்டி ஹாமில்டனில் இன்று நடைபெறுகிறது. மழை காரணமாக டாஸ் போடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

டாசில் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

அதன்படி, நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்குகிறது.

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