பாகிஸ்தானின் மொஹ்சின் நக்வியிடம் இருந்து மகளிர் ஆசிய கோப்பையை வாங்க மறுத்தது இந்திய அணி

துபாயில் நடைபெற்ற மகளிர் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இலங்கையை வென்ற பிறகு, இந்திய அணி, ஆசிய மகளிர் கோப்பையை ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தலைவரும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் தலைவருமான மொஹ்சின் நக்வியிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டது.
இந்திய ஆடவர் அணியிடம் ஆசிய கோப்பையை ஒப்படைக்க பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் மறுத்த ஓராண்டுக்குப் பிறகு இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
இலங்கைக்கு எதிரான தனது இறுதி வெற்றியை இந்தியா உறுதி செய்துகொண்டிருந்தபோது, ஆட்டத்தின் பிற்பகுதியில் மொஹ்சின் நக்வி பிரமுகர்களுடன் அமர்ந்திருந்ததை கேமராக்கள் பதிவு செய்தன.
ஆட்டம் முடிந்து இந்தியா 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றபோது, அவர் பி.சி.சி.ஐ. துணை தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா, செயலாளர் தேவாஜித் சைகியா மற்றும் பிறருக்கு அருகில் அமர்ந்திருப்பது காணப்பட்டது.
மேடையில் இருந்த நக்வி, இரண்டாம் இடத்திற்கான காசோலையை இலங்கை கேப்டன் சமரி அட்டப்பட்டுவிடம் வழங்கினார். அட்டப்பட்டு, ஃபார்வெஸ் மஹரூஃபுடன் பேசிய உடனேயே, பரிசளிப்பு விழா முடிவுக்கு வந்தது.
மொஹ்சின் நக்வி தலைமையிலான ஏசிசி, ஆசிய கோப்பை மற்றும் பதக்கங்களையும் கைப்பற்றியதை அடுத்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த ஆசிய கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் பெரும் குழப்பம் நிலவியது. பாகிஸ்தானை நேர்மையாக வீழ்த்திய இந்திய கிரிக்கெட் அணி, மேடைக்கு அழைக்கப்படுவதற்காக ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நின்றுகொண்டிருந்தது.
பாகிஸ்தானுடனான இந்தியாவின் சிக்கலான புவிசார் அரசியல் உறவுகளுக்கு மத்தியில், மொஹ்சின் நக்வியிடம் இருந்து கோப்பையை பெறப்போவதில்லை என்று இந்திய அணி தெரிவித்து இருந்ததுடன், எமிரேட்ஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் துணைத் தலைவர் மூலமாகவே கோப்பையை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் கோரியிருந்தது.
இருப்பினும், நக்வி அந்தக் கோரிக்கையை நிராகரித்து, இந்தியா தன்னிடம் இருந்துதான் கோப்பையைப் பெற வேண்டும் என்ற தனது நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருந்தார். இந்திய அணி மேடை ஏறுவதற்காகக் காத்திருந்தபோது, ஏசிசி அதிகாரிகளில் ஒருவர் தரையிலிருந்து கோப்பையை எடுத்ததால், அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஏசிசி-யிடமிருந்து இந்தியா இன்னும் கோப்பையைப் பெறவில்லை. இந்நிலையில், நக்வி தனது நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருந்து, கோப்பையை அணித் தலைவர் நேரடியாகத் தன் கைகளிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி வருவதால், இந்த இழுபறி தொடர்கிறது.