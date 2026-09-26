முதல் ஒருநாள் போட்டி: இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் நாளை மோதல்

இந்தியா–வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான இந்தத் தொடரில் அடுத்தடுத்த போட்டிகள் செப்டம்பர் 30-ம் தேதி கவுகாத்தி மற்றும் அக்டோபர் 3-ம் தேதி நியூ சண்டிகரில் நடைபெற உள்ளன.
ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி மீண்டும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் களமிறங்குவதால், நாளைய போட்டியைக் காண ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நாளை நடைபெற உள்ளது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 ஒருநாள் போட்டி மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்க உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்பீல்ட் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. பிற்பகல் 2 மணிக்கு தொடங்கும் இந்தப் போட்டியில் சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி களமிறங்குகிறது.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் மீண்டும் இந்திய ஒருநாள் அணியில் இடம்பெற்றிருப்பது இப்போட்டியின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. கே.எல்.ராகுல் துணைக் கேப்டனாக செயல்பட உள்ளார்.
ரவீந்திர ஜடேஜா உள்ளிட்ட அனுபவ வீரர்களுடன் இளம் வீரர்களுக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் இந்தியாவுக்கு சவால் அளிக்க தயாராக உள்ளது.
இந்தியா–வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான இந்தத் தொடரில் அடுத்தடுத்த போட்டிகள் செப்டம்பர் 30-ம் தேதி கவுகாத்தி மற்றும் அக்டோபர் 3-ம் தேதி நியூ சண்டிகரில் நடைபெற உள்ளன.
ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி மீண்டும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் களமிறங்குவதால், நாளைய போட்டியைக் காண ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.