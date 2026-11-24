இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
இந்திய அணி நியூசிலாந்தில் பயணம் செய்து டி20, ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
முதலில் நடந்த டி20 தொடரை 2-1 எனவும், ஒருநாள் தொடரை 3-1 எனவும் வென்றது. இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது.
இந்நிலையில், முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்ததால், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்தியா முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
வெல்லிங்டனில் நடந்த டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிக்காக தீவிரமாகப் போராடியது. நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன்கள் சிறப்பாக விளையாடி இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் முயற்சியை முறியடித்தனர். இதனால் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.
இந்தப் போட்டிக்கு முன் 51.52 சதவீத புள்ளிகளுடன் இருந்த இந்திய அணியின் புள்ளிகள் சதவீதம் தற்போது 50 ஆக குறைந்துள்ளது. இதனால் புள்ளிப்பட்டியலில் 4-வது இடத்திலேயே இந்தியா நீடிக்கிறது.
நியூசிலாந்து அணி 2-வது இடத்தில் இருந்து 3-வது இடத்துக்கு சரிந்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி 2-வது இடத்துக்கு முன்னேறியது.
நடப்பு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் இந்திய அணிக்கு இன்னும் 6 போட்டிகள் எஞ்சியுள்ளன. இதில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ஒரு போட்டியும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் 5 போட்டிகளும் அடங்கும்.
இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற எஞ்சிய போட்டிகளில் அதிக வெற்றிகளைப் பெறவேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
தென் ஆப்பிரிக்கா 75 சதவீத புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், ஆஸ்திரேலியா 69.23 சதவீதத்துடன் 2-வது இடத்திலும், நியூசிலாந்து 66.67 சதவீதத்துடன் 3-வது இடத்திலும் உள்ளன.
இதற்கிடையே வெஸ்ட் இண்டீஸ், இலங்கை, பாகிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கான முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளன.
இந்தியா – நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் 2-வது டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 27-ம் தேதி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் தொடங்குகிறது.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற எஞ்சிய போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் சுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.