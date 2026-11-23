இந்திய அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி நாளான திங்கள்கிழமை மதிய உணவு இடைவேளையின்போது, இந்திய அணி இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி நியூசிலாந்தை அவர்களின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 157 ரன்களுக்கு நான்கு விக்கெட்டுகள் என்ற நிலைக்கு குறைத்தது. இதனால், நியூசிலாந்து 195 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.
வாஷிங்டன் சுந்தர், டெவன் கான்வே விக்கெட்டை கைப்பற்றி திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தினார். இதன்மூலம், ரச்சின் ரவீந்திராவுடன் (37) அவர் முதல் நாள் ஆட்ட முடிவில் அமைத்திருந்த 72 ரன் பார்ட்னர்ஷிப்பை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தார். பின்னர், பிரசித் கிருஷ்ணா ரவீந்திராவை ஆட்டமிழக்க செய்தார்.
இன்னும் இரண்டு செஷன்கள் மீதமுள்ள நிலையில், இந்தியா வெற்றிபெற ஆறு விக்கெட்டுகள் மட்டுமே தேவை. அதே நேரத்தில், இந்தியாவை மீண்டும் பேட் செய்ய வைக்க நியூசிலாந்து அணிக்கு இன்னும் 195 ரன்கள் தேவை. நியூசிலாந்து அணியை 368 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் செய்த பிறகு, இந்தியா தனது முதல் இன்னிங்ஸை 720/9 என்ற நிலையில் டிக்ளேர் செய்தது.