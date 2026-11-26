நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில், டாஸ் வென்ற இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் பந்துவீச முடிவு செய்தார்.
இந்திய அணியில் ஒரே ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது; பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்குப் பதிலாக குர்னூர் பிரார் தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் அறிமுகமாகிறார். நியூசிலாந்து அணியில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
இந்தியா: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், தேவ்தத் படிக்கல், சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரிஷப் பண்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), துருவ் ஜூரெல், வாஷிங்டன் சுந்தர், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகாஷ் தீப், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, குர்னூர் பிரார்.
நியூசிலாந்து: டாம் லேதம் (கேப்டன்), டெவோன் கான்வே, ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டேரில் மிட்செல், டாம் பிளண்டெல் (விக்கெட் கீப்பர்), கிளென் பிலிப்ஸ், நாதன் ஸ்மித், கைல் ஜேமிசன், மேட் ஹென்றி, ஜேக்கப் டஃபி.