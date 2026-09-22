டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 200 வெற்றிகளை ருசித்த இந்தியா..!

இந்திய டி20 கிரிக்கெட் அணி ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக ஜப்பான் சென்றுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக ஒரேயொரு போட்டியில் ஜப்பானுக்கு எதிராக விளையாட இந்தியா முடிவு செய்தது.
இந்த போட்டி இன்று காலை ஜப்பானில் உள்ள சானா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. மழைக் காரணமாக போட்டி 5 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது. 5 ஓவர்களில் இந்தியா 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 32 ரன்கள் மட்டுமே அடித்தது. பின்னர் ஜப்பான் அணி 30 ரன்கள் அடித்தது. இதனால் இந்தியா 2 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
இதன்மூலம் இந்தியா சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 200-வது வெற்றியை பதிவு செய்தது. மேலும், டி20 கிரிக்கெட்டில் 200 வெற்றிகளை பெற்ற முதல் அணி இந்தியாதான்.
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பெண்கள் அணி இலங்கையை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது.
இந்திய டி20 அணி ரோகித் சர்மா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் உலக கோப்பையை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.