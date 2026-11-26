தோஹாவில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் இறுதி போட்டியில், தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான லசித் குரூஸ்புல்லே (116) மற்றும் சினெத் ஜெயவர்தனே (105) ஆகியோரின் சதங்களின் உதவியுடன், உத்வேகத்துடன் ஆடிய இலங்கை 'ஏ' அணி, நட்சத்திர வீரர்கள் நிறைந்த இந்திய 'ஏ' அணியை எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
குரூஸ்புல்லே மற்றும் ஜெயவர்தனே இருவரும் தொடக்கத்திலேயே கேட்சுகளை தவறவிட்டதன் மூலம் தப்பித்தனர். பாதி ஆட்டநேர முடிவில், இந்திய 'ஏ' அணி எட்டு விக்கெட்டுக்கு 317 ரன்கள் எடுத்திருந்தது சவாலாக தோன்றியது. ஆனால், இருவரில் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக ஆடிய ஜெயவர்தனே மற்றும் குரூஸ்புல்லே, இரக்கமற்ற அணுகுமுறையை கையாண்டதால், இந்தியர்கள் பதிலடி கொடுக்க திணறினர்.
ஜெயவர்தனே (70 பந்துகளில் 105 ரன்கள்; 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள்) மற்றும் குரூஸ்புல்லே (107 பந்துகளில் 116 ரன்கள்; 12 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள்) ஆகியோர் இணைந்து 174 ரன்கள் தொடக்க கூட்டணி அமைத்து, முழுமையான வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டனர். இலங்கை 'ஏ' அணி 42-ஆவது ஓவரில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 318 ரன்கள் எடுத்து, இலக்கை விரட்டி பிடித்தது.
இரண்டாவது விக்கெட்டுக்கு குரூஸ்புல்லேவுடன் மதுஷ்கா 91 ரன்கள் சேர்த்ததை தொடர்ந்து, நிஷான் மதுஷ்கா (58 நாட் அவுட்) மற்றும் பவன் ரத்நாயகே (31 நாட் அவுட்) ஆகியோர் மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் 53 ரன்கள் சேர்த்து வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.
முன்னதாக, தடுமாறி கொண்டிருந்த இன்னிங்ஸிற்கு ஷாபாஸ் நதீம் ஆட்டமிழக்காமல் 54 ரன்கள் எடுத்து கடைசி நேரத்தில் உத்வேகம் அளித்த நிலையில், இந்தியா 'ஏ' அணி 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 317 ரன்கள் எடுத்தது.
நதீம் 48 பந்துகளில் 4 சிக்ஸர்களை அடித்ததுடன், தனுஷ் கோட்டியனுடன் (28) இணைந்து ஏழாவது விக்கெட்டுக்கு 73 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து, 235 ரன்களுக்கு ஆறு விக்கெட்டுகள் என்ற இக்கட்டான நிலையில் இருந்து இந்தியா மீண்டு ஒரு சவாலான ஸ்கோரை எட்ட உதவினார்.
ஒரு பெரிய ஸ்கோருக்கான அடித்தளத்தை அமைத்திருந்த கேப்டன் திலக் வர்மா (53) மற்றும் அபிஷேக் சர்மா (78) ஆட்டமிழந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்திய இன்னிங்ஸ் வேகம் குறையத் தொடங்கிய நிலையில், இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அதனைக் காப்பாற்றியது.
அபிஷேக் 11 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் அடித்தபோதிலும், தனது தொடக்கத்தை பெரிய ஸ்கோராக மாற்ற தவறி, 63 பந்துகளில் 78 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். திலக் வர்மா, மூன்று பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸருடன் 66 பந்துகளில் 53 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் வெளியேறினார்.