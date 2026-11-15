கிரிக்கெட்

பேட்ஸ்மேன்கள் சொதப்பல்: 209 ரன்களில் சுருண்டது இந்தியா..!

ரோகித் சர்மா 7 ரன்களிலும், விராட் கோலி 5 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
நியூசிலாந்து வீரர்கள்
நியூசிலாந்து வீரர்கள்
Published on

இந்தியா- நியூசிலாந்து இடையிலான 4-வது ஒருநாள் போட்டி மவுண்ட் மவுங்காநுயில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

ரோகித் சர்மா 7 ரன்களில் அவுட்

அதன்படி இந்தியாவைச் சேர்ந்த ரோகித் சர்மா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினர். ரோகித் சர்மா 7 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார்.

விராட் கோலி 5 ரன்கள்

அடுத்து வந்த விராட் கோலி 5 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அடைந்தார். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 18 ரன்களிலும், ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் 22 ரன்களிலும் அடுத்தடுத்து வெளியேறினார்.

அக்சர் படேல், இஷான் கிஷன்

இதனால் இந்திய அணி நெருக்கடி ஏற்பட்டது. அக்சர் படேல் (46), இஷான் கிஷன் (46) ஓரளவிற்கு தாக்குப்பிடித்து விளையாடினர். இதனால் இந்தியாவின் ஸ்கோர் 200 ரன்களை நெருங்கியது.

சிக்ஸ் விளாசிய அர்ஷ்தீப் சிங்

கடைசி வீரராக களம் இறங்கிய அர்ஷ்தீப் சிங் டஃபி வீசிய ஓவரில் இரண்டு சிக்சர் விளாசினார். அடுத்த ஓவரில் சிராஜ் ஒரு சிக்ஸ் விளாசினார். இதனால் ஸ்கோர் 200 ரன்களை தாண்டியது.

209 ரன்களில் இந்தியா ஆல்-அவுட்

43-வது ஓவரை டஃபி வீசினார். இந்த ஓவரின் முதல் பந்தில் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் இந்தியா 209 ரன்களில் சுருண்டது. அர்ஷ்தீப் சிங் 4 பந்தில் 14 ரன்கள் அடித்தார். சிராஜ் 20 பந்துகளில் 14 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

ஜேக்கப் டஃபி, சான்ட்னர் தலா 3 விக்கெட்

நியூசிலாந்து அணி சார்பில் ஜேக்கப் டஃபி, சான்ட்னர் தலா 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினர்.

Ishan Kishan
இஷான் கிஷன்
Axar patel
அக்சர் படேல்
Mitchell Santner
NZvsIND
X