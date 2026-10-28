மைதானத்தில் அத்துமீறல்: ஐசிசி தடையை எதிர்நோக்கும் பாகிஸ்தான் வீரர் ஹரிஸ் ராப்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் ஒழுங்கீன நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதால் ஹரிஸ் ராப்புக்கு ஐசிசி, போட்டி ஊதியத்தில் 20 சதவீதம் அபராதம் விதித்தது.
பாகிஸ்தானில் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடர் நடந்து வருகிறது. இதில் பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து, இலங்கை அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன.
கடந்த 26-ம் தேதி லாகூரில் நடந்த ஒருநாள் போட்டியில் பாகிஸ்தான், இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின. அந்தப் போட்டியில் நடுவர்கள் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆல்-ரவுண்டர் வில் ஜாக்ஸ் உடன் ஹரிஸ் ராப் காரசார வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
அபராதம் விதித்த ஐசிசி
இதையடுத்து, கிரிக்கெட் விளையாட்டு உணர்வுக்கு எதிரான நடத்தை விதிகளின்படி ஹரிஸ் ராப்புக்கு போட்டி ஊதியத்தில் 20 சதவீதம் அபராதம் விதித்தது. மேலும், ஒரு நன்னடத்தை புள்ளியும் (Demerit Point) வழங்கப்பட்டது.
கடந்த 2 ஆண்டுகளில் அவர் செய்யும் 3-வது விதிமீறல் இது. இதன்மூலம் அவரது மொத்த ஒழுங்கீன புள்ளிகள் 5 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் அவர் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.
விளையாட்டு விதிமுறைகளை மீறி நடுவர்களிடமும், எதிரணி வீரர்களிடமும் ஆக்ரோஷமாக நடந்துகொண்டதால் இந்த எச்சரிக்கை மற்றும் அபராத நடவடிக்கையை ஐசிசி எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.