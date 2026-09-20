இந்திய தொடருக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் கமீல் பூரன் அறிமுகம்

இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களுக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகல் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது.
முதலில் ஒருநாள் தொடர் நடைபெறுகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டி செப்டம்பர் 27-ம் தேதியும், 2-வது போட்டி செப்டம்பர் 30-ம் தேதியும், 3-வது போட்டி அக்டோபர் 3-ம் தேதியும் நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் அக்டோபர் 6, 9, 11, 14 மற்றும் 17-ம் தேதிகளில் நடைபெறுகிறது.
இளம் தொடக்க ஆட்டக்காரரான கமீல் பூரன், முதல் முறையாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஷிம்ரோன் ஹெட்மையரும் டி20 அணிக்கு மீண்டும் திரும்பியுள்ளார். ஆனாலும், இந்தியாவுக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இருந்து அவருக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடக்க வீரர் ஜான் கேம்ப்பெல் இந்திய தொடருக்கான ஒருநாள் அணியில் மீண்டும் இடம்பிடித்துள்ளார். இளம் பேட்ஸ்மேன் ஜூவல் ஆண்ட்ரூ, ஒருநாள் மற்றும் டி20 என இரு அணிகளிலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஜூவல் ஆண்ட்ரூ, ஜான் கேம்ப்பெல், கெய்சி கார்ட்டி, ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ போர்ட், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், அமீர் ஜாங்கூ, அல்ஜாரி ஜோசப், ஷமார் ஜோசப், விட்டல் லாட்ஜ், குடாகேஷ் மோட்டி, கீமோ பால், ஷெர்பேன் ரூதர்போர்ட், ஜெய்டன் சீல்ஸ்.
ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஜூவல் ஆண்ட்ரூ, ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ போர்ட், ஷிம்ரோன் ஹெட்மையர், அகீல் ஹொசைன், ஷமார் ஜோசப், குடாகேஷ் மோட்டி, கீமோ பால், கமீல் பூரன், ரோவ்மேன் போவெல், ஷெர்பேன் ரூதர்போர்ட், குவென்டின் சாம்சன், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஷமார் ஸ்பிரிங்கர்.