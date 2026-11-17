சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியின் ஹர்ஷல் படேலை 4 கோடி ரூபாய்க்கு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி டிரேட் செய்துள்ளது.
2027 ஐ.பி.எல். சீசனுக்கான மினி ஏலம் டிசம்பர் 16-ம் தேதி கோவாவில் நடைபெறுகிறது. இதற்கான வீரர்கள் தக்கவைப்பு, விடுவிப்பு விவரங்களை 10 அணிகளும் இன்று மாலைக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக ஏற்கெனவே பல முக்கிய வீரர்கள் அணிமாறியுள்ளனர். ரிஷப் பண்ட் லக்னோ அணியில் இருந்து டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கும், டி.நடராஜன் டெல்லி அணியில் இருந்து சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணிக்கும் மாறியுள்ளனர்.
இதேபோல, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் ஹர்திக் பாண்ட்யா பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு மாறியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக பஞ்சாப் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் மும்பை அணிக்கு வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், ஹர்ஷல் படேலை ரூ.4 கோடிக்கு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வாங்கியுள்ளது. அவரை விடுவிப்பதற்கு சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியும் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 2025-ம் ஆண்டு நடந்த மெகா ஏலத்தில் ஹர்ஷல் படேலை சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணி ரூ.8 கோடிக்கு வாங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹர்ஷல் படேல் கடந்த 2012-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமானார். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் ஆகிய அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளார்.
2021-ம் ஆண்டு பெங்களூரு அணிக்காக 32 விக்கெட்டும், 2024-ம் ஆண்டு பஞ்சாப் அணிக்காக 24 விக்கெட்டும் வீழ்த்தி பிங்க் நிற தொப்பியை வென்றார். இதன்மூலம் இரண்டு முறை அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.
இந்த டிரேடு உறுதிசெய்யப்பட்டதன் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஹர்ஷல் படேல் விளையாடும் 5-வது அணியாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அமைகிறது.