வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான தொடர்: இந்திய அணியில் நமன் திர், ஆகிப் நபிக்கு முதல்முறையாக வாய்ப்பு

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் (ODI) தொடருக்கான இந்திய அணியில், பஞ்சாப் அணியின் இளம் ஆல்-ரவுண்டர் நமன் திர் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீரை சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி ஆகியோர் முதல்முறையாக அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதேவேளையில், அனுபவ வீரர்களான ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் ரிஷப் பண்ட் ஆகியோர் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை.
திருவனந்தபுரத்தில் செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி தொடங்கும் இத்தொடரில், இந்திய அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் ஐந்து டி20 போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது. டி20 அணியானது பெரும்பாலும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்கான அணியையே கொண்டிருக்கும்; எனினும், யாஷ் தாக்கூர் மற்றும் விப்ராஜ் நிகம் ஆகியோருக்கு பதிலாக மயங்க் யாதவ் மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
பாண்டியா செப்டம்பர் 20-ஆம் தேதி உடல் தகுதி பெற்றவராக அறிவிக்கப்பட இருந்தாலும், 'இந்தியா ஏ' அணிக்காக 10 ஓவர்கள் வீசும் அளவுக்கு தகுதியுடையவர் என்பதை நிரூபித்தால் மட்டுமே தேசிய தேர்வு குழு அவரை தேர்ந்தெடுக்கும்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருக்கான ஒருநாள் அணியில் சேர்ப்பதற்காக, நிதிஷ் குமார் ரெட்டியை ஆசிய விளையாட்டு போட்டிக்கான அணியில் இருந்து தேசிய தேர்வு குழு விடுவித்துள்ளது. அனுபவம் வாய்ந்த ஆல்-ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா மீண்டும் ஒருநாள் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
பஞ்சாப் அணிக்காக உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டிலும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ஐ.பி.எல். (IPL) தொடரிலும் நமன் திர் வெளிப்படுத்திய சிறப்பான ஆட்டத்தின் காரணமாக அவர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். அதேவேளையில், இங்கிலாந்து கவுண்டி கிரிக்கெட்டில் சர்ரே (Surrey) அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்டதற்காக ஆகிப் நபிக்கு தேசிய ஒருநாள் அணியில் முதல்முறையாக வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
ஜடேஜாவின் வருகையுடன், அனுபவ வீரர்களுடன் புதிய வீரர்களின் திறனையும் மதிப்பிடுவதற்கான வாய்ப்பை இத்தொடர் தேர்வாளர்களுக்கு வழங்கும்.
ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல். ராகுல் (துணை கேப்டன்), துருவ் ஜூரல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், முகமது சிராஜ், ஆகிப் நபி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், நமன் திர்
ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூரியவன்ஷி, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), திலக் வர்மா [துணை கேப்டன்], ஷிவம் துபே, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவி பிஷ்னோய், பிரின்ஸ் யாதவ், நிதிஷ் குமார், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி.