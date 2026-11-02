சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு அறிவித்தார் கிளென் மேக்ஸ்வெல்

ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரான கிளென் மேக்ஸ்வெல், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து தனது ஓய்வை அறிவித்தார். 38 வயதான மேக்ஸ்வெல், 149 ஒருநாள் போட்டிகள், 130 டி20 போட்டிகள் மற்றும் ஏழு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். ஆஸ்திரேலிய அணி பல மறக்கமுடியாத வெற்றிகளைப் பெற அவர் காரணமாக இருந்தார்.
2015 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை, 2021 டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் 2023 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணிகளில் அவர் இருந்தார்.
கிளென் மேக்ஸ்வெல், தனது 149 போட்டிகள் கொண்ட கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்குப் பிறகு, ஜூன் 2, 2025 அன்று ஒருநாள் சர்வதேச (ODI) கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக முன்னதாகவே அறிவித்திருந்தார்.
அவரது கடைசி டி20 போட்டி, பிப்ரவரி 2026-ல் ஓமானுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியாகும். நவம்பர் 21-ஆம் தேதி தொடங்கும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஆஸ்திரேலியாவின் டி20 தொடருக்கான அணியில் இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை.
"டி20 உலக கோப்பைக்கு முன்னும் பின்னும் நாங்கள் பலமுறை கலந்துரையாடினோம். அது மிகவும் திறந்த மனதுடன் கூடிய ஒரு விவாதமாக இருந்தது. அந்த தரப்பிலிருந்து எந்த அழுத்தமும் இல்லை, அதனால் நாங்கள் வாய்ப்புகளை திறந்து வைக்க முடிவு செய்தோம்.
ஓரிரு தொடர்கள் வரவிருந்தன; அவர்கள் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொள்ளவிருந்தனர். வங்கதேசத்தில் வீரர்கள் தங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி மிக சிறப்பாக செயல்பட்டதை நாங்கள் கண்டோம்," என்று மேக்ஸ்வெல் 'ஃபைனல் வேர்ட்' பாட்காஸ்டில் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய மேக்ஸ்வெல், "ஒருவேளை MCG-யில் எனக்கு ஒரு பிரியாவிடைப் போட்டி கிடைத்திருக்கலாம் என்ற ஒரு சிறிய நம்பிக்கை அல்லது பேச்சு இருந்திருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஆனால், இந்த அணியைக் கொண்டு அவர்கள் செல்லும் திசையை என்னால் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
ஒலிம்பிக் போட்டிகள் வரவிருப்பதால், அடுத்த 12 முதல் 24 மாதங்களில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். மேலும், வளர்ந்து வரும் சில இளம் வீரர்கள் மீது அவர்கள் கவனம் செலுத்துவதை உறுதிசெய்து, ஒரு BBL போட்டியில் இருந்து எப்போதும் பெற முடியாத சர்வதேச அழுத்தத்தை அவர்கள் எதிர்கொள்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும்," என்று அவர் கூறினார்.