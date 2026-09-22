கிரிக்கெட்

முதல் ஒருநாள் போட்டி: இலங்கைக்கு 266 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது இங்கிலாந்து

வில் ஜேக்ஸ் 47 பந்துகளில் 46 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
ஜோ ரூட்- ஹாரி ப்ரூக்
ஜோ ரூட்- ஹாரி ப்ரூக்
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இங்கிலாந்து- இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் இன்று தொடங்கியது. ரிவர்சைடு மைதானத்தில் நடக்கும் இந்த முதல் போட்டியில் இங்கிலாந்து டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

டாம் பாண்டன்- பென் டக்கட் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினர். டாம் பாண்டன் 12 பந்துகளில் 2 பவுண்டரியுடன் 10 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். பென் டக்கட் 29 பந்தில் 5 பவுண்டரிகளுடன் 32 ரன்கள் சேர்த்தார்.

ஹாரி ப்ரூக் அரைசதம்

அடுத்து வந்த ஜோ ரூட் 52 பந்துகளில் 44 ரன்கள் சேர்த்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். மறுமுனையில் கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் சிறப்பாக விளையாடி 69 பந்தில் 7 பவுண்டரிகளுடன் 67 ரன்கள் சேர்த்தார்.

விக்கெட் கீப்பர் ஜாஸ் பட்லர் 33 பந்தில் 31 ரன்கள் சேர்த்தார். வில் ஜேக்ஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 47 பந்தில் 5 பவுண்டரிகளுடன் 46 ரன்கள் சேர்க்க இங்கிலாந்து 48.1 ஓவரில் 265 ரன்கள் எடுத்து ஆல்அவுட் ஆனது.

இலங்கைக்கு 266 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு

இங்கிலாந்து அணியைச் சேர்ந்த பேட்ஸ்மேன்கள் ஒரு சிக்ஸ் கூட அடிக்கவில்லை. இலங்கை அணி தரப்பில் அசிதா பெர்னாண்டோ 9.1 ஓவரில் 53 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார். அதேபோல் சசிந்து கொலம்பேஜ் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.

பின்னர் 266 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இலங்கை பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

Joe Root
ஜோ ரூட்
Harry Brook
ஹாரி ப்ரூக்
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வில் ஜேக்ஸ்
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