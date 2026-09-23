இலங்கை டி20 தொடருக்குப்பின் ஐ.சி.சி. தரவரிசையில் 47 இடங்கள் முன்னேறிய இங்கிலாந்து வீரர்

இலங்கை அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப் பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது. 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில், இலங்கையை இங்கிலாந்த ஒயிட்வாஷ் செய்தது. இதனால் ஐசிசி தரவரிசையில் இங்கிலாந்து முதல் இடத்தை பிடித்தது.
அந்த அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஓவர்டன் சிறப்பாக பந்து வீசினார். அவர் முதல் போட்டியில் 20 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார். 2-வது போட்டியில் 23 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார். 3-வது போட்டியில் 15 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 1 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
இதன்மூலம் ஐசிசி-யின் டி20 பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசையில் ஓவர்டன் 53-வது இடத்தில் இருந்து 47 இடங்கள் முன்னேறி 6-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். இது அவரின் இந்த வருடத்தின் மிகச்சிறந்த ஐசிசி தரவரிசையாகும்.
பாகிஸ்தான் வீரர் அப்ரார் அகமது (736 புள்ளிகள்) முதல் இடத்தில் உள்ளார். ஆப்கானிஸ்தானின் ரஷித் கான் முதல் இடத்தில் இருந்து 2-வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளார். இங்கிலாந்தின் அடில் ரஷித் 4-வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவின் ஆடம் ஜாம்பாக 3-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.
நாதன் எல்லீஸ் 5-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். வருண் சக்கரவர்த்தி 2 இடங்கள் சரிந்து 7-வது இடத்ில் உள்ளார். பாகிஸ்தானின் முகமது நவாஸ 8-வது இடத்தில் நீடிக்கிறார். அதேபோல் பும்ரா 10-வது இடத்தில் நீடிக்கிறார். இலங்கையின் வனிந்து ஹசரங்கா 2 இடங்கள் சரிந்து 9-வது இடத்தில் உள்ளார்.