பாகிஸ்தான் 171 ரன்னில் ஆல் அவுட்: முதல் நாள் முடிவில் இங்கிலாந்து 112/2

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் முடிவில் இங்கிலாந்து 2 விக்கெட்டுக்கு 112 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி லீட்ஸ் மைதானத்தில் நேற்று தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் பேட் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 48.1 ஓவரில் 171 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அப்துல்லா ஷபிக் பொறுப்புடன் ஆடி 61 ரன்களும், இமாம் உல்ஹக் 42 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இங்கிலாந்து சார்பில் ஆலி ராபின்சன், ஜோஷ் டங் தலா 5 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து, இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் களமிறங்கியது. எமிலியோ 33 ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். 3-வது விக்கெட்டுக்கு இணைந்த ஜோர்டன் காக்ஸ், கேப்டன் ஜோ ரூட் ஜோடி இதுவரை 64 ரன் சேர்த்துள்ளது.
முதல் நாள் முடிவில் இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் 25 ஓவரில் 2 விக்கெட்டுக்கு 112 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ஜோர்டன் காக்ஸ் 23 ரன்னும், கேப்டன் ஜோ ரூட் 37 ரன்னும் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனர்.
இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் பாகிஸ்தானை விட 59 ரன்கள் பின்தங்கி உள்ளது.