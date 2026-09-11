இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட்: சதத்தை தவறவிட்ட ஷான் மசூத்

இங்கிலாந்து- பாகிஸ்தான் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி பர்மிங்காமில் கடந்த 9-ந்தேதி (நேற்றுமுன்தினம்) தொடங்கியது.
டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் முதல் இன்னிங்சில் 133 ரன்களில் சுருண்டது. இங்கிலாந்து அணி சார்பில் ஜோஷ் டாங்க் 4 விக்கெட்டும், ஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் ஒல்லி ராபின்சன் தலா 3 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
பின்னர் முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய இங்கிலாந்து 453 ரன்கள் குவித்தது. ஹாரி ப்ரூக் 75 ரன்களும் டான் லாரன்ஸ், ஜேமி ஸ்மித், எமிலியோ கே, ஒல்லி ராபின்சன் ஆகியோர் அரைசதம் அடித்தனர். பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் ரசயுல்லா 4 விக்கெட்டும், முகமது அலி 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
320 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் பாகிஸ்தான் 2-வது இன்னிங்சை தொடங்கியது. நேற்றைய 2-வது நாள் ஆட்ட முடிவில் பாகிஸ்தான் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 52 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. அசான் அவைஸ் 29 ரன்களுடனும், ஷான் மசூத் 21 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர். தொடக்க வீரர் சைம் ஆயுப், 3-வது வீரராக களம் இறங்கிய அப்துல்லா ஷபிக் ஆகியோர் டக் அவுட் ஆகினர்.
இன்று 3-வது நாள் ஆட்டம் தொடங்கியது, இருவரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். அவைஸ் 59 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து ஷான் மசூத் உடன் கேப்டன் பாபர் அசாம் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடியும் சிறப்பாக விளையாடியது.
ஷான் மசூத் சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், 95 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் அட்கின்சன் பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். அவரது ஸ்கோரில் 12 பவுண்டரிகள் அடங்கும். 5-வது விக்கெட்டுக்கு பாபர் அசாம் உடன் சாத் ஷாகீல் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி தற்போது வரை நிலைத்து நின்று விளையாடி வருகிறது.
பாபர் அசாம் 54 ரன்களுடனும், ஷகீல் 14 ரன்களுடனும் விளையாடி வருகின்றனர். பாகிஸ்தான் 2-வது இன்னிங்சில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 250 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. தற்போது வரை 70 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளது.